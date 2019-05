calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019)– Laha salvato la stagione con la vittoria della Coppa Italia, un risultato importante che permette al presidente Lotito di programmare al meglio il futuro. E’ incerta la situazione per quanto riguarda la, nel dettaglio Simone Inzaghi non è certo di rimanere in biancoceleste. Una soluzione secondo iporta a Sinisa, l’arrivo del serbo inè offerto a 5,00 sul tabellone Sisal Matchpoint, davanti a un altro simbolo della storia laziale, Alessandro, dato a 6,00 alla pari con Fabio Liverani. Secondo Agipronews, a 7,50, Roberto De Zerbi, mentre per Marco Giampaolo laè 9,00. A 100 l’avvicendamento tra fratelli con l’arrivo di Filippo Inzaghi. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, per ic’è: in ...

CalcioWeb : Panchina #Lazio, per i bookie c'è anche #Mihajlovic: in quota Nesta - amsicora27 : RT @maopasquinelli: Chi vorresti sulla panchina della Lazio? Scegliete in autonomia non voglio condizionarvi RT -Simone ?? -Inzaghi https… - flamanc24 : RT @maopasquinelli: Chi vorresti sulla panchina della Lazio? Scegliete in autonomia non voglio condizionarvi RT -Simone ?? -Inzaghi https… -