Nomine Ue, Conte vede Tusk a P.Chigi

Il presidente del Consiglio,, ha incontrato a Palazzoil presidente del Consiglio Europeo,,"in vista del vertice informale dei leader europei che martedì 28, a Bruxelles, darà avvio al processo didei vertici istituzionali dell'Ue". "In tale processo di- ha sottolineato il presidente- l'Italia intende svolgere in pieno il ruolo primario che le spetta, come Paese fondadatore dell'Unione europea, terzo Paese dell'Eurozona, secondo Paese manifatturiero d'Europa". Così Palazzo.(Di venerdì 24 maggio 2019)