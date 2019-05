Massimiliano Finazzer Flory porta Leonardo ad Amboise

vanityfair

(Di venerdì 24 maggio 2019) Continua il successo dida Vinci, intervista impossibile, il film diretto dache ha fatto incetta di premi e plausi dall’America alla Russia. Tra i prossimi traguardi, la Francia, con una prèmiere ad, tra i castelli in cui è stata girata la pellicola, dove il regista riceverà un imnte riconoscimento il prossimo 8 giugno. Il film, coprodotto con RAI Cinema, è in proiezione nelle sale milanesi proprio in questi giorni. Ma non solo. Sarà protagonista del Festival dell’Invenzione di Treviso fino al 31 maggio accompagnato da personaggi nazionali e internazionali come Giovanni Gastel, autore della copertina del film, Mauro Ferrari dell’MITIE di Houston, Fritjof Capra della Berkeley University e autore del Tao della fisica che presenterà il film proprio il 31 maggio con un evento speciale dedicato a. Dopo le proiezioni alla National ...

