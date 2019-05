Massari | il trionfo più dolce È il pasticciere top al mondo

ilgiornale

(Di venerdì 24 maggio 2019) Andrea Cuomo Il bresciano celebre per le sue tante apparizioni in tv eletto numero uno al "World Pastry Stars" a Milano E adesso, con quale torta festeggerà Iginioil suo essersi arrampicato in cima alnella sua dolcissima disciplina, la pasticceria? Con una Paris-Brest, la sua torta a forma di ciambellone ma che è un grande choux con panna montata e crema alle nocciole? Oppure con un Monte Bianco, che lui non fa a forma di montagna ma piatto, epperò golosissimo? O ancora con una Sacher fantasia, che lui ricopre da una glassa spessa che lo fa sembrare un dessert di cristallo? Se conosciamo un po' il maestro scommetteremmo che lui sceglierebbe il panettone,solido eppure difficilissimo, di cui lui dà un'interpretazione alla bresciana, ovvero con granella di zucchero. Anni fa ci confessò che era l'unico prodotto che avrebbe voluto avere inventato lui. Ma ...