Lapis x Labyrinth : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo The Princess Guide e Penny Punching Princess, NIS America porta su Nintendo Switch e PS4 “ Lapis x Labyrinth ”, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione ,dopo aver messo le mani sull’edizione Playstation 4 del gioco. Lapis x Labyrinth Recensione Lapis x Labyrinth come molti altri titoli prodotti dalla celebre compagnia, è privo di una vera e propria storia, lasciando al giocatore la ...

Lapis x Labyrinth - recensione : Sono passati 15 anni da quando Koei si affacciava sul mercato europeo con quel Disgaea: Hour of Darkness che, di fatto, aprì la strada a Nippon Ichi Software in Occidente. Da una saga ultradecennale, giunta sino all'attuale generazione videoludica, passando per una moltitudine di produzioni più bizzarre e leggere, non è certo una sorpresa che giunga qui da noi Lapis X Labyrinth. Si tratta dell'ennesima produzione dalle forti tinte orientali, che ...