Gato Roboto ha una data di uscita ed è il punto d' incontro tra metroidvania e gatti di

(Di venerdì 24 maggio 2019) Meowtroidvania. Ormai siamo abituati alla nascita di nuovi generi che ibridano al loro interno anime più o meno diverse e miscelano meccaniche appartenenti a tipologie di giochi differenti. Sicuramente non ci saremmo aspettati un gioco che unisce, mech emaè effettivamente questo.Gli sviluppatori di Doinksoft hanno trovato nel publisher indie sempre molto apprezzato Devolver Digital, l'alleato perfetto per il lancio di questo peculiare progetto che ora ha un nuovo trailer, unadie anche dei dettagli sul prezzo ufficiale.sarà disponibile su PC e Switch a partire dal 30 maggio e si proporrà a un prezzo estremamente contenuto: €6,59.Preparatevi quindi per saltare nel vostro confortevole mech estremamente corazzato per partire in un lungo e pericoloso viaggio all'interno di un pianeta alieno pieno di creature letali e ostacoli ...

