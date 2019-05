ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Salvini blandisce il rosario e si affida alla Madonna. Ma la Madonna era una migrante: Salvini è sicuro di averla dalla propria parte?”. Pietroce l’ha col ministro dell’Interno. Non potrebbe essere altrimenti per l’uomo che dal 1992 ha prele prime cure a tutti i migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa. Divenuto noto al grande pubblico con Fuocoammare, il documentario di Gianfranco Rosi che ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino,adesso si candida alle. E lo fa con il Pd, il partito che con Marcoha anticipato e sdoganato le politiche migratorie di Salvini., che ci fa con lei col Pd? Io sonocol Pd ma faccio parte di Demos, democrazia solidale lanciato da Andrea Riccardi e Paolo Ciani. Sono loro che mi hanno chiesto se fossi interessato alla candidatura. Loro e Nicola Zingaretti. Se il Pd non fosse ...

PScibetta : Europee, per Bartolo si schierano artisti e professionisti. - fattoquotidiano : Europee, Bartolo candidato col Pd: “Mai stato d’accordo con Minniti. Io in politica contro bugie sui migranti e Dub… - Tomas_Pinel_Lz : RT @fabiogui64: #Bartolo da #Lampedusa: «Fermiamo chi semina paura, mi candido per aprire #corridoiumanitari» Il medico corre alle #Europee… -