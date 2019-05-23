romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 17:15: VIABILITÀ 23 MAGGIO 2019 ORE 17:05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 16:20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SU VIA PRENESTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E COLLE MONFORTANI NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA TORRE ANGELA E TORRE GAIA DIREZIONE CASILINA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 15:20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PONTINA E CASILINA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE Roma SULLA Roma-FIUMICINO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA DIREZIONE Roma DISAGI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’ A24 DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ANCHE SULL’ A1 FIRENZE Roma TROVIAMO TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO FIRENZE PER UN INCIDENTE AL KM 533+000 CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’ A1 FIRENZE RomaDOVE TROVIAMO TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO FIRENZE PER UN INCIDENTE AL KM 533+000 SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E COLOMBO SEMPRE VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA AURELIA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE AL KM 54+000 IN INTERNA, PEROVOCA CODE TRA ARDEATINA E PONTINA. SEMPRE IN INTERNA TROVIAMO POI INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA, E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E LA PISANA E ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, E ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E LA PISANA E ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. ANCHE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 MAGGIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE Roma FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA I PUNTI CRITICI SONO IL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCIDENTE CI SON CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA E LA CRISTOFORO COLOMBO, QUI CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA ORA IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFCO SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, RALLETAMENTI, IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA TIBURTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA SETTECAMMINI E IL RACCORDO, IN ENTRATA A Roma PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PER TRAFFICO INTENSO CI SON CODE IN INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA E TRA PISANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA, IN DIREZIONE LATINA PROSEGUIAMO SULLA VIA PONTINA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 22 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNATRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIOEN Roma SUD NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA POI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E TRA PISANA E AURELIA SULLA Roma-FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA ...