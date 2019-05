ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Alle 5 di mattina, lo Stato arriva nella casa di P., troppo presto e troppo tardi allo stesso tempo. Presto perché non è il caso di mettere in scena un’azione eclatante per sgomberare unadi marito e moglie con cinque bambini a. Tardi perché quellacon i bambini doveva già essere in una casa assicuratagli dai servizi sociali e non in un locale da loro occupato abusivamente. Il locale era la vecchia abitazione di un custode accanto ad una scuola media. Allahanno detto: ci sono le elezioni, la scuola è sede di seggio, non potete stare. Eppure erano mesi che quellaabitava in quel locale adibito a dimora per 7 persone, 5 bambini tutti minorenni e due genitori. Quella stessache ha da poco ottenuto ildi, anche se ancora non hanno caricato l’importo che sarà di 900,00 euro mensili. Insomma una storia del Sud che ...

Cascavel47 : Trani, sgomberata una famiglia che aspetta il reddito di cittadinanza. Ecco la doppia faccia dello Stato… -