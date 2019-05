Torino | auto pirata investe una 19enne incinta La giovane partorisce | ma la bimba è grave

Ford Digit - il robot fatTorino che viaggia a guida autonoma – FOTO : Si chiama Digit, ed è un robot bipede dalle forme che assomigliano a quelle umane. E degli “umani” riproduce anche alcune movenze. Lo scopo? Quello di effettuare consegne dell’ultimo metro, ovvero quelle dal furgone alla porta di casa dei clienti. Un progetto sviluppato da Ford, che partendo dal boom delle vendite online si è messa a studiare un modo per facilitare lo smistamento dei pacchi, e realizzato in collaborazione con Agility ...

Il ministero dei Trasporti ha autorizzato la sperimentazione di auto che si guidano da sole a Torino e a Parma : Martedì il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato per la prima volta la sperimentazione di automobili che si guidano da sole su alcune strade pubbliche italiane, a Torino e a Parma. La direzione generale Motorizzazione ha concesso la possibilità

Parco Valentino 2019 - a Torino 40 marchi - auto a guida autonoma e sfilata di Formula 1 : ... dice Alberto Sacco, assessore al Turismo e al Commercio del capoluogo: 'A partire dagli alberghi e dai negozi , che sono i primi a beneficiare delle ricadute sull'economia della città che un evento ...

Auto a guida autonoma - il ministero autorizza la prima sperimentazione su strada pubblica. Primi test a Torino e a Parma : Arrivano le Auto a guida Autonoma in Italia. Lo ha deciso la Direzione generale Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rilasciato oggi l’Autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica. Si tratta del primo via libera del ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Entusiasta il ministro Danilo Toninelli che ha commentato: ...

Auto avvolta dalle fiamme a San VitTorino : si indaga : Roma – Indagini in corso dei Carabinieri di San Vittorino per l’incendio di un’Auto appartenente ad un donna, avvenuto la notte scorsa. Le fiamme hanno distrutto l’Auto e danneggiato una cabina elettrica dell’Acea. In corso di accertamento le cause del rogo. L'articolo Auto avvolta dalle fiamme a San Vittorino: si indaga proviene da RomaDailyNews.

Individuato l'autore del gesto dell'aereo in Juventus-Torino : Venerdì sera, Allianz Stadium di Torino, in una cornice di festa, come quella di un derby tra bianconeri e granata, dove la tifoseria di casa ha omaggiato gli avversari, nel ricordo della strage di Superga, c'è stato un individuo che ha voluto, comunque, rovinare tutto. Il racconto della serata Durante la gara tra Juventus e Torino, finita 1-1 con i gol di Lukic e Ronaldo, un tifoso bianconero si è rivolto alla tifoseria ospite mimando il gesto ...

Torino - non si ferma al posto di blocco e fugge in moto : morto schiantato contro un'auto in sosta : Un uomo, in sella ad una moto, è morto schiantandosi contro un'auto in sosta mentre, a folle velocità, fuggiva dalla polizia. È accaduto nel pomeriggio in corso Orbassano, a...

Torino - fugge dalla polizia e si schianta con la sua moto contro un’auto in sosta : morto un uomo : Un uomo è morto schiantandosi con la sua moto contro un’auto in sosta mentre fuggiva a folle velocità dalla polizia. È accaduto sabato pomeriggio in corso Orbassano, a Torino: la vittima, già nota alle forze dell’ordine, non si è fermata ad un controllo della polizia. Con lui c’era anche un passeggero, fuggito a piedi. L’inseguimento si è concluso con lo schianto in moto, risultata senza assicurazione e intestata al conducente che è ...

Rubano l euro auto a Diana Del Bufalo - ma era solo il fatTorino dell euro hotel : Tra borghi meravigliosi e momenti di relax alle terme, Diana Del Bufalo sta trascorrendo una breve vacanza tra Umbria e Toscana in compagnia di un'amica. È proprio in quest'occasione che le due ...

Il Torino vola - Cairo gongola ma va cauto : “Champions? Pensiamo partita per partita” : Momento d’oro e stagione altamente sopra la media. Sogna il Torino e sogna il Presidente granata Cairo, che però preferisce mantenere i piedi ben saldati a terra. Ecco le sue parole ai microfoni di RMC Sport. “Obiettivo Champions? Più che pensare ad un obiettivo europeo, conta pensare partita per partita. E lo facciamo anche oggi. Noi stiamo facendo un buonissimo girone di ritorno, abbiamo messo a punto la squadra con una ...

Si schianta a Torino su un'auto rubata - 25enne romeno era già ricercato dai Carabinieri di Alba : Gli Agenti della Polizia Municipale di Torino inviati questa in corso Marconi per i rilievi di un incidente stradale all'altezza del civico 17, hanno accertato che l'Opel Corsa finita contro una Dacia ...

“MobilitAria 2019” : cresce la mobilità ma anche il numero di auto - Torino maglia nera d’Italia nel 2018 : Presentato oggi a Roma “MobilitAria 2019” uno studio di Kyoto Club e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA) in collaborazione con OPMUS ISFORT. Obiettivo è quello di delineare un quadro sull’andamento della qualità dell’aria e delle politiche di mobilità urbana nelle 14 principali città e aree metropolitane italiane nel periodo 2017-2018. Lieve miglioramento della qualità dell’aria ma ...

Torino - scontro frontale tra auto : Mattia muore a 22 anni - 5 i feriti tra cui 2 bambine : Incidente mortale in via Debouchè, sul cavalcavia sopra la tangenziale sud, a Nichelino, in provincia di Torino. Un ragazzo di 22 anni, Mattia Spinelli, è morto e altre cinque persone, tra cui due minorenni, sono rimaste ferite nello scontro frontale tra una Honda Civic e una Bmw X3. Ancora da chiarire le cause, ma è possibile che all'origine dell'impatto ci sia una mancata precedenza.Continua a leggere