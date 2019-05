Skoda Superb 2019 - Svelato il restyling di berlina e wagon

quattroruote

(Di giovedì 23 maggio 2019) Lapresenta ildell'ammiraglia. Le dimensioni sono cresciute in maniera appena percettibile, con 4,67 metri per lae 4,86 metri per lache differisce di pochi millimetri a causa della diversa bombatura dei paraurti. Le novità stilistiche sono invece evidenti, ma è la tecnica a farla da padrona con due anteprime per il marchio: i gruppi ottici Matrix Led e il primo powertrain plug-in hybrid della storia del marchio ceco. Unal passo con i tempi. Il design è una profonda evoluzione del modello uscente, che applica i recenti stilemi già visti sui recenti modelli della Casa: troviamo quindi mascherina e paraurti rivisti e cerchi di lega da 18" e 19", ma soprattutto si evolve la firma luminosa grazie al debutto assoluto per il brand ceco della tecnologia Matrix Led. I fari anteriori sono gliChrystal Lightning, mentre quelli ...

