Prato | la donna che ha avuto un figlio dall’allievo 15enne chiede il rito abbreviato

'Siamo ragazzi' - la difesa degli stuPratori di Viterbo. Minacce di morte alla donna : I due giovani esponenti di CasaPound interrogati questa mattina dai magistrati. Il Gip parla di 'abusi sessuali compiuti reiteratamente in modo beffardo e sprezzante'

Un consigliere di CasaPound è stato arrestato a Viterbo per aver picchiato e stuPrato una donna : Un consigliere di CasaPound del comune di Vallerano è stato arrestato a Viterbo per aver stuprato una donna dopo averla presa a pugni con tanta violenza da farla svenire. La notte di orrore è stata raccontata agli agenti della Mobile e della Digos dalla vittima, una trentaseienne di Viterbo, attirata in trappola da due giovani di 19 e 21 anni. I fatti risalgono al 12 aprile, quando i due, riporta ...

Un consigliere di Casapoud è stato arrestato a Viterbo per aver picchiato e stuPrato una donna : Un consigliere di CasaPound del comune di Vallerano è stato arrestato a Viterbo per aver stuprato una donna dopo averla presa a pugni con tanta violenza da farla svenire. La notte di orrore è stata ...

Un consigliere di Casapoud è stato arrestato a Viterbo per aver picchiato e stuPrato una donna : Un consigliere di CasaPound del comune di Vallerano è stato arrestato a Viterbo per aver stuprato una donna dopo averla presa a pugni con tanta violenza da farla svenire. La notte di orrore è stata raccontata agli agenti della Mobile e della Digos dalla vittima, una trentaseienne di Viterbo, attirata in trappola da due giovani di 19 e 21 anni. I fatti risalgono al 12 aprile, quando i due, riporta ...

Pratola : per la Madonna della Libera 'Mogol racconta Mogol' : ... idonee luminarie, fuochi pirotecnici, il risveglio al suono delle bande Città di Ailano e Città di Bari, mostre di pittura contemporanea, tornei di calcio, e spettacoli di musica leggera in agenda ...

Sesso con l’allievo a Prato - il 15enne : “La prima volta in terza media”. Nuove accuse per la donna : La 31enne di Prato, che 7 mesi fa ha avuto un figlio da un ragazzo di 15 anni a cui faceva ripetizioni di inglese, potrebbe essere riascoltata di nuovo dai pm titolari del fascicolo di inchiesta alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal minore nel corso dell'incidente probatorio, secondo il quale il primo rapporto sessuale avvenne quando aveva 13 anni. Alla donna potrebbero essere contestati anche i reati di violenza sessuale su minore e ...

Sesso con l'allievo 15enne a Prato - confermati i domiciliari per la donna : Il tribunale del Riesame ha confermato l ordinanza con cui l infermiera 31enne di Prato era stata posta dal gip agli arresti domiciliari perch accusata di aver fatto Sesso con un quattordicenne , ...

Prato - sesso e figlio con 15enne : “Confermati i domiciliari per la donna” : L 31enne operatrice socio-sanitaria di Prato, che 7 mesi fa ha avuto un figlio da un ragazzo di 15 anni a cui faceva ripetizioni di inglese, resterà agli arresti domiciliari, secondo quanto stabilito dal Tribunale del Riesame di Firenze. Rigettate le richieste degli avvocati difensori: le motivazioni saranno depositate tra qualche giorno.Continua a leggere

La donna di Prato che ha avuto un figlio da un tredicenne ha chiesto cure psichiatriche : La mamma di Prato indagata per violenza sessuale sul 13enne, da cui ha avuto anche un figlio, ha chiesto, con proprie dichiarazioni, al tribunale del riesame "di poter intraprendere un percorso di cure psichiatriche ". Lo hanno riferito i legali della donna Mattia Alfano e Massimo Nistri all'uscita dell'udienza, lunedì 8 aprile, in cui è stata chiesta la revoca della misura. I legali della donna hanno spiegato che è in corso una ...

La donna di Prato che ha avuto un figlio da un tredicenne si è separata dal marito : La mamma di Prato indagata per violenza sessuale sul 13enne, da cui ha avuto anche un figlio, ha chiesto, con proprie dichiarazioni, al tribunale del riesame "di poter intraprendere un percorso di cure psichiatriche ". Lo hanno riferito i legali della donna Mattia Alfano e Massimo Nistri all'uscita dell'udienza, lunedì 8 aprile, in cui è stata chiesta la revoca della misura. I legali della donna hanno spiegato che è in corso una ...

Sesso con l'allievo - in tribunale la donna di Prato. Gli avvocati : "Marito e moglie vivono separati. Lei ha inziato percorso psicologico" : A Firenze l'udienza del riesame che dovrà decidere se confermare o meno gli arresti domiciliari per l'operatrice sociosanitaria che ha avuto un figlio con un ragazzino adolescente a cui dava ripetizioni private di inglese

"Va a finire che mi ammazzo". I messaggi in chat fra la donna di Prato e il ragazzino di 15 anni : Ad incastrare la donna di Prato, agli arresti domiciliari con l'accusa di aver fatto sesso con un minorenne dal quale ha anche avuto un figlio, sono, tra le altre cose, le decine di messaggi scambiati con il ragazzo. Una corrispondenza fittissima che, come ha mostrato Chi l'Ha Visto? passa da una presa di coscienza che il ragazzo si stia allontanando da lei, ai ricatti, fino alle vere e proprie minacce di suicidio.Nel corso della puntata del ...

La donna di Prato ha negato di aver avuto rapporti sessuali con il minore fino ai suoi 14 anni : La donna di Prato agli arresti domiciliari per aver avuto un figlio da un 15enne ha confermato davanti al gip le precedenti dichiarazioni, negando di aver avuto rapporti sessuali con il minore fino al compimento del suo quattordicesimo anno di età. La donna è un'operatrice sanitaria che ha avuto un figlio dal ragazzo a cui dava lezioni di inglese."La signora ha chiarito la propria versione dei fatti non modificandola, ha fornito ...

Prato - la donna che ha avuto un figlio con l’allievo 15enne risponde alle domande del giudice : Oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al gip per la donna di trentuno anni di Prato accusata di atti sessuali su minore e violenza sessuale che da un minorenne ha avuto un figlio. Al loro ingresso nel palazzo di giustizia gli avvocati difensori hanno anticipato che la loro assistita risponderà alle domande del giudice.Continua a leggere