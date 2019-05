Orbassano | 19enne investita da auto pirata viene fatta partorire d’urgenza | la neonata è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019)da un’, una donna incinta, alla 38esima settimana di gravidanza, ha dato alla luce a una bambina di 3,3 chili. Il parto al Cto di Torino, dove è stata allestitauna sala operatoria per il cesareo. Laè ora in prognosi riservata. Ha subito un brutto trauma fetale ed è ricoverata, in ipotermia, in terapia intensivale. La madre, 19 anni, è stataad(Torino), mentre attraversava sulle strisce. Ha riportato una frattura alla clavicola. L'articolodad’urgenza: laè grave proda Il Fatto Quotidiano.

