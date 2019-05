Il Segreto | trame dal 26 maggio al 1 giugno | Antonila afferma che Elsa ha problemi mentali

Il Segreto - trame : Julieta e Saul diventano marito e moglie : Belle notizie per i fans de Il Segreto, la soap opera più famosa della tv italiana. Nelle prossime puntate, Saul e Julieta, una delle coppie più amate dai telespettatori di Canale 5, riusciranno finalmente a coronare il loro sogno d'amore dopo aver superato parecchi ostacoli. Il Segreto: Julieta viene rapita Le anticipazioni de Il Segreto, relative ai nuovi episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano le nozze tra Saul e ...

Il Segreto - trame all'1 giugno : Gracia diventa mamma - Antolina svela il passato di Elsa : La telenovela iberica "Il Segreto", scritta da Aurora Guerra, non manca mai di riservare sorprese ai telespettatori. Dalle anticipazioni della prossima settimana si apprende che finalmente Gracia Hermosa metterà al mondo la sua bambina, anche se il parto avverrà lontano da Puente Viejo. La malvagia Antolina, stanca dell'ingombrante presenza di Elsa nella sua vita, farà una rivelazione spiazzante sul passato della sua rivale: l'ex ancella, ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 26 maggio al 1° giugno 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2019: Fernando chiama un suo misterioso complice: grazie alla telefonata, si scopre che è stato il Mesia ad organizzare l’incendio della casa cubana di Maria e Gonzalo. L’uomo, tra l’altro, è assalito dal sospetto che Esperanza e Beltran siano ancora vivi e ordina al suo interlocutore di cercare i loro certificati di morte. Invece di portarla in ospedale come ...

Il Segreto - trame Spagna : Francisca contro Severo dopo aver appreso la diagnosi di Maria : I telespettatori spagnoli della soap opera Il Segreto, scritta da Aurora Guerra e ambientata a Puente Viejo, qualche giorno fa hanno assistito a delle scene drammatiche. Tutto ha avuto inizio dalle puntate andate in onda fino al 17 maggio 2019 che hanno segnato l’uscita di scena di Maria Elena. Quest’ultima è passata a miglior vita dopo aver appena sposato Fernando Mesia a causa di una violenta esplosione. Nei capitoli della prossima settimana ...

Il Segreto - Elsa è molto ammalata : anticipazioni trame dal 19 al 25 maggio : Sette nuovi appuntamenti settimanali con altrettante puntate de Il segreto, la nota soap di produzione spagnola in onda sulle reti Mediaset. Un’altra settimana di intrighi, sotterfugi, intuizioni e dialoghi intensi, sempre nella cornice immaginaria di Puente Viejo. Gli episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20, mentre sabato ...

Il Segreto - trame : Julieta e Saul minacciati da Eustaquio poco prima delle nozze : Julieta e Saul saranno al centro delle nuove puntate de Il Segreto in onda tra qualche settimane in Italia. La coppia, infatti, metterà nuovamente in forse le loro nozze a causa delle minacce di Eustaquio Molero, disposto a tutto pur di rovinare la loro felicità. Il Segreto: Julieta rapita da Prudencio e Mauricio Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate che andremo a vedere nelle prossime settimane su Canale 5, segnalano che Saul e ...

Trame Il Segreto : Maria smascherata da Fernando - Consuelo e Marcela preoccupate per Elsa : Si preannunciano ricche di suspense le puntate della serie televisiva “Il Segreto” in programmazione fino al 25 maggio. Gli spoiler rivelano che Elsa Laguna inizierà ad avere numerosi malesseri dopo essersi trasferita a casa di Antolina e Isaac. Le condizioni dell’ex fidanzata del Guerrero saranno abbastanza critiche, al tal punto che fare allarmare seriamente Marcela e Consuelo. Maria Castaneda invece dopo aver notato lo strano atteggiamento di ...

Il Segreto - trame Spagna : Isaac apprende la malattia della Laguna - Prudencio cotto di Lola : Le prossime puntate spagnole dell'appassionante sceneggiato “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra lasceranno di sicuro i fan più accaniti con il fiato sospeso. Gli spoiler svelano che finalmente Isaac Guerrero capirà come mai Elsa Laguna ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. In particolare quest'ultima stanca di dover mentire, sarà sincera con il suo ex fidanzato, confidandogli di avere i giorni contati a causa di una malattia che ...

Il Segreto - trame : la Montenegro ordina l'omicidio del Santacruz - Maria stanca di vivere : Nella popolare soap opera spagnola “Il Segreto” i colpi di scena continuano a susseguirsi. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, svelano che Francisca Montenegro, disperata per le pessime condizioni della figlioccia Maria Castaneda, commissionerà l’omicidio di Severo Santacruz, con la convinzione che sia coinvolto con l’attentato che ha messo a soqquadro la sua ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa ha una malattia incurabile - Matias viene operato : Incredibili novità arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto in onda da lunedì 20 a venerdì 24 maggio in Spagna. Se Prudencio si innamorerà di Lola, Elsa confesserà a Isaac di avere una malattia incurabile. Infine Matias verrà operato dopo essere rimasto coinvolto nell'attentato. Il Segreto: Prudencio geloso di Lola Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole dal 20 al 24 maggio in Spagna, svelano che a Puente Viejo si ...

Il Segreto trame : Isaac si scontra con il dottor Alvaro a causa di Elsa : Le vicende de "Il Segreto" continueranno ad emozionare il pubblico di Canale 5. Nelle prossime puntate italiane (delle quali non è stata ancora comunicata la programmazione) Isaac si dimostrerà decisamente geloso della complicità nata tra Elsa e il dottor Alvaro. Guerrero, infatti, si renderà protagonista di uno scontro con il nuovo arrivato a causa della sua eccessiva gelosia nei confronti della Laguna....Continua a leggere

Il Segreto - trame iberiche : la Castaneda resta paralizzata dopo l'attentato : Drammatiche novità arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda prossima settimana nella penisola spagnola. Gli spoiler iberici dal 20 al 24 maggio svelano che Maria Castaneda scoprirà di essere rimasta paralizzata in seguito all'esplosione durante le nozze di Fernando e Maria Elena. Donna Francisca, invece, mediterà una vendetta contro Severo. Il Segreto: Fernando si sposa Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda ...

Il Segreto - trame Spagna : Maria rimane paralizzata - Francisca si vuole vendicare di Severo : Le puntate iberiche attuali della famosa serie televisiva “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra sono state caratterizzate da un drammatico evento. Le nozze di Fernando Mesia e Maria Elena si sono concluse in un modo terribile: quest'ultima ha perso la vita a causa dello scoppio improvviso di un ordigno esploso nel bel mezzo dei festeggiamenti. Nei capitoli che verranno trasmessi su “Antena 3” da lunedì 20 a venerdì 24 ...