Ferrari | manca passo | ma c’è margine di miglioramento

Cosa manca alla Ferrari per battere la Mercedes e vincere il mondiale F1 : Cosa manca alla Ferrari per battere la Mercedes e vincere il mondiale F1 Sul circuito azero la Mercedes di Bottas e Hamilton cala il poker. L’ennesima doppietta delle frecce d’argento mette alle strette la Ferrari e complica, sin da ora, la lotta ai titoli mondiali. Quella della Mercedes è la quarta doppietta consecutiva, un record che fa entrare la casa automobilistica nella storia della Formula 1. Il Cavallino si pone delle ...

Formula 1 - Montezemolo ‘rimpiange’ la Ferrari : “mi manca tutto - la porterò sempre addosso come un tatuaggio” : L’imprenditore italiano ha svelato la sua nostalgia per la Ferrari, un’azienda che porterà sempre nel proprio cuore Da qualche anno ormai Luca Cordero di Montezemolo non è più il presidente della Ferrari, ruolo ricoperto per lunghe stagioni coronate da numerose vittorie. LaPresse/Photo4 Adesso il Cavallino vive un momento complicato dal punto di vista sportivo, ma ciò non cancella la nostalgia che Montezemolo prova nei ...