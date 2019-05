Charles Leclerc F1 | GP Monaco 2019 | “Pomeriggio complicato | non penso che potremmo

VIDEO Charles Leclerc guadagna su Hamilton a Monaco - in quali settori la Ferrari è più veloce? : Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno dominato le prove libere del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Le Mercedes hanno giganteggiato lungo le stradine di Montecarlo e hanno inflitto dei distacchi importanti a Ferrari e Red Bull sia in simulazione qualifica che sul passo gare: le Frecce d’Argento sembrano essere indirizzate verso la sesta doppietta consecutiva in questa apertura di campionato e vogliono definitivamente tagliare ...

VIDEO Casco Charles Leclerc - la dedica al papà e a Jules Bianchi per il GP Monaco : Charles Leclerc utilizzerà un Casco speciale in occasione del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il padrone di casa ha voluto ricordare il compianto papà Hervé e Jules Bianchi con una creazione pensata appositamente per il lungo weekend di Montecarlo, il pilota della Ferrari cercherà di essere grande protagonista lungo le stradine del Principato. Di seguito il VIDEO del nuovo Casco di Charles Leclerc con la dedica al papà e a Jules ...

VIDEO Charles Leclerc - giro on-board sulla Ferrari a Montecarlo : GP Monaco per il pilota di casa : Charles Leclerc ha incominciato il weekend riservato al GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Si tratta del Gran Premio di casa per il pilota della Ferrari che è nato e cresciuto a Montecarlo, il giovane alfiere della Rossa è sceso in pista nella giornata di giovedì per i primi due turni di prove libere e la sua speranza è naturalmente quella di essere competitivo in vista della gara di domenica: il Cavallino Rampante ha sofferto in ...

Formula 1 - Leclerc si prepara per il Gp di Monaco : il casco speciale di Charles per la sua gara di casa [FOTO] : Il pilota della Ferrari utilizzerà un casco speciale per il Gran Premio di Monaco, dedicato al padre e a Jules Bianchi Week-end speciale per Charles Leclerc, che si prepara a vivere il Gp di Monaco per la prima volta al volante di una Ferrari. La gara di casa rappresenta un evento speciale per il driver monegasco, che utilizzerà un casco speciale per l’occasione dedicato al padre Hervé e all’amico Jules Bianchi. Due emisferi ...

Formula 1 – Leclerc al suo primo Gp di casa con la Ferrari! Charles con i piedi per terra - ma le sue parole fanno sperare i fan : Le sensazioni di Leclerc alla vigilia del suo primo Gp di casa con la Ferrari: le parole del giovane monegasco in conferenza stampa a Montecarlo Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di mercoledì anzichè ...

Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : “I test sono stati utili - daremo il massimo. Niki Lauda? Non lo dimenticheremo” : E’ tempo del sesto round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Sul celebre tracciato cittadino di Montecarlo, il Circus si esibirà e sarà la solita sfida per piloti e vetture, tra le curve particolari del Principato. Un appuntamento storico giunto alla 66esima edizione che si apre in un clima di generale tristezza, in seguito alla scomparsa del tre volte campione del mondo Niki Lauda, deceduto all’età di 70 anni nella notte tra lunedì e ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Gara difficile - dobbiamo spingere per migliorare la Ferrari. Ordine di scuderia? Nessun problema” : Secondo alcuni il Mondiale di F1 2019 è già finito per la Ferrari. La quinta doppietta consecutiva della Mercedes in Spagna (vittoria di Lewis Hamilton e secondo posto di Valtteri Bottas), nel quinto round del Mondiale 2019 di Formula Uno, ha quasi il sapore della condanna per la Rossa che quest’oggi ha visto i suoi piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc lottare tra loro per un quarto e quinto posto, mentre l’olandese Max ...

F1 - GP Spagna 2019 : Charles Leclerc - altro errore in qualifica. Un predestinato troppo falloso : Charles Leclerc si è dovuto accontentare del quinto posto nelle qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale 2019. Un risultato deludente per il giovane pilota della Ferrari che ha commesso un errore durante il pomeriggio di Barcellona, uno sbaglio non così vistoso come quello di due settimane fa in Azerbaijan ma che comunque gli ha impedito di poter dare il massimo al volante della sua Rossa: domani il monegasco sarà costretto a ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Siamo lontani dalle Mercedes - domani sarà dura andarle a riprendere” : Non può certo sorridere Charles Leclarc al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il quinto posto conquistato, dopo un leggero danneggiamento al fondo della sua Ferrari nel corso della Q2, lo costringerà ad una gara decisamente in salita, senza contare le difficoltà di una vettura che, nonostante gli aggiornamenti, proprio non ne vuole sapere di ingranare. Il suo commento al termine delle qualifiche, infatti, è ...

F1 - GP Spagna 2019 : risultato e classifica prove libere 3. Charles Leclerc si inserisce tra le Mercedes - quarto Vettel : Lewis Hamilton fa segnare il miglior crono nella terza sessione delle prove libere del GP di Spagna di F1: il britannico della Mercedes chiude in 1’16″568 (14 giri per lui) e distanzia di ben 0″531 il monegasco Charles Leclerc (16 tornate), abile ad inserirsi davanti al finlandese Valtteri Bottas, staccato dal compagno di squadra di 0″555 (solo 9 i giri percorsi). quarto l’altro ferrarista, il tedesco Sebastian ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Era normale avere qualche problema con i nuovi pezzi - quindi tutto ok” : Charles Leclerc sorride a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Spagna 2019 di F1. Giornata molto difficile, infatti, in casa Ferrari con le Rosse che hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano letteralmente inarrivabili. Le vetture con il Cavallino Rampante riusciranno a risalire in occasione di qualifiche e gara? Charles Leclerc ha concluso a ...

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Non siamo male sul passo - niente panico : lavoriamo sul potenziale” : Giornata molto difficile per la Ferrari che ha faticato a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, le Rosse hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano inarrivabili. Le Rosse riusciranno a risalire la china in occasione delle qualifiche e della gara? Charles Leclerc ha concluso a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas e al termine della FP2 ha piazzato un ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Spagna 2019 : “Siamo qui per vincere - la macchina è veloce e dobbiamo sfruttarla meglio” : Il monegasco Charles Leclerc sarà tra gli osservati speciali del prossimo GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di F1. Sul tracciato iberico l’alfiere della Ferrari, dopo l’errore in qualifica di gara che ha condizionato la sua corsa a Baku (quinto posto), ha voglia di esprimersi al 100% e punta al bersaglio grosso. vincere per ottenere un risultato che ancora gli manca e per dimostrare di essere già un riferimento per la ...