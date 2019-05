romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Roma Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, hanno sequestrato tra le province di Roma, Reggio Calabria, Frosinone, Latina, Livorno e Milano, un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare del valore complessivo di circa 10di euro riconducibile a unadi origini calabresi dedita alla commissione di plurimi reati. Isottoposti a vincolo sono risultati, a vario titolo, nella disponibilita del nucleo familiare, da anni residente in Roma e provincia, composto da Francesco Mercuri, capostipite imprenditore ottantottenne, dalla moglie Carmela Fazzari ottantenne e dai due figli Giuseppe Mercuri di anni 53 attualmente in carcere e Angelo Mercuri di anni 51, tutti gravati, a partire dagli Anni 80, da ...

romadailynews : Case e imbarcazioni: Fiamme Gialle sequestrano 10 milioni beni a famiglia calabrese: Roma… -