BUS ROMA | PRINCIPIO D' INCENDIO IN CENTRO Atac solo 10 roghi nel 2019 | è

Roma - ancora a fuoco un mezzo Atac - principio d'incendio nel miniBUS del Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

Roma - principio di incendio su un BUS elettrico Atac/ E' successo in via Sistina : Roma, un bus elettrico dell'Atac ha subito un principio di incendio stamattina in via Sistina: tanta paura ma nessuno è rimasto coinvolto

Roma - un altro BUS in fiamme in Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

Angelucci : prendono fuoco BUS elettrici appena revisionati - tempo 5S a Roma è finito : Roma – “Questa mattina un autobus elettrico della linea 119 inaugurato ed entrato in funzione solo 10 giorni fa ha preso fuoco. Non si capisce come sia possibile. Ormai Roma e’ diventata il termine di paragone quando si devono descrivere trasporti terribili”. Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci, vice segretario Pd Roma. “Scale mobili delle stazioni metro rotte da mesi, autobus acquistati usati che non possono ...

Ancora un autoBUS in fiamme a Roma : È accaduto questa mattina poco dopo le 7 e 30 in via Sistina. Il bus ATAC della linea 119 ha preso fuoco per cause Ancora in via di accertamento. Non si registrano feriti anche grazie alla prontezza dell'autista che, appena compresa la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Risulta al momento chiusa al traffico via Sistina, da ...

Roma : BUS elettrico in fiamme - no feriti : 9.15 Un autobus elettrico della linea 119dell'Atac ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30 in via Sistina, a Roma, all'altezza del civico 83. Sul posto è intervenuta subito una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma che ha spento le fiamme. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e non risultano feriti. Chiusa temporaneamente al traffico via Sistina, da via Crispi a piazza Trinità dei Monti.

BUS in fiamme in centro a Roma : chiuso tratto di via Sistina : Incendio questa mattina su un autobus di linea in via Sistina, al centro storico di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Nessuno è rimasto ferito grazie alla prontezza dell’autista che, appena compreso la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri, molto impauriti. chiuso dalla polizia locale un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti. L'articolo Bus in fiamme in centro a Roma: chiuso ...

Coldiretti : col pizzo sui fiori il BUSiness delle agromafie sale a 24 - 5 miliardi : “Dal pizzo alle estorsioni, dall’usura all’imposizione di manodopera, di servizi di trasporto o di guardiania, sale del 12,4% il business delle agromafie in Italia dove ha raggiunto i 24,5 miliardi di euro nel 2018 e compromette in ampie aree del Paese la libera imprenditoria in settori determinanti del made in Italy agroalimentare“: è quanto affermano Coldiretti e Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare nel commentare ...

Roma - BUSta con proiettile a Salvini : 16.53 Una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma ed è stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Aveva insospettito l'assenza dell' annullo postale e di un mittente.Nessun messaggio né sigle di rivendicazione. Il vicepremier e ministro dell'Interno commenta: "Non mi fanno paura e non mi fermo. Più che da una politica spesso ipocrita, confido ...

È stata intercettata a Roma una BUSta con un proiettile indirizzata a Matteo Salvini : Una busta contenente un proiettile calibro 9 indirizzata al ministro dell’Interno Matteo Salvini è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di piazzale Ostiense, a Roma. Lo hanno riferito fonti del ministero secondo cui gli addetti allo smistamento della posta si sarebbero

BUSta con proiettile a Salvini : intercettata da Centro Smistamento Postale di Roma : Roma – Una Busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini e’ stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed e’ stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l’assenza dell’annullo Postale e di un mittente. Nessun messaggio, ne’ sigle di rivendicazione. “Non mi fanno paura e non mi fermo. ...

Piccolo : Roma metterà su strada BUS che non rispondono a normativa - retromarcia su città green : Roma – “Virginia Raggi dribbla le norme europee. Evidentemente in Germania hanno trovato un ente disposto ad essere piu’ tollerante visto che tanto non dovranno circolare nella verde Germania. Cosi’ Roma mettera’ in circolo i bus israeliani che non rispondono alla normativa vigente. La nostra motorizzazione non ha norme ma applica fedelmente quelle vigenti che Atac e la sindaca vogliono aggirare per rimediare ...

Roma - aBUSi in stabile abbandonato : 11.16 Violenza sessuale e lesioni personali. Con questa accusa i carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno fermato un cittadino romeno, di 47 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo avrebbe molestato pesantemente e ferito una 50enne polacca, anche lei senza fissa dimora, nella corte interna di uno stabile in disuso, in via delle Fornaci, dove solitamente si rifugiano i clochard per trascorrere la notte.Alla ...

Roma - da lunedì 13 maggio tornano i miniBUS elettrici nel Centro storico : "Da lunedì 13 maggio i minibus elettrici torneranno al servizio del Centro storico . La prima linea sarà una circolare con capolinea in Piazza Venezia. Passerà da via del Corso e Largo Chigi per poi ...