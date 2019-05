23 maggio 1992 | moriva Giovanni Falcone | il giudice coraggioso

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il 23delsi consumava uno degli atti più vili della storia recente del nostro paese:per mano della mafia. Nella strage di Capaci, oltre al magistrato, vennero uccisi anche la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Quando si parla di eroi, l'opinione pubblica tende a pensare che per esserlo si debba per forza vincere ed entrare nella storia per qualche impresa al limite dell'impossibile.e il suo amico e collega Paolo Borsellino ci hanno invece dato la dimostrazione del fatto che si possa essere eroici semplicemente svolgendo il proprio lavoro fino all'ultimo istante, ben consapevoli di andare incontro ad un destino cupo....

sampdoria : A un passo dal possibile... #Wembley, 20 maggio 1992. ?? ?? Seguici su - Radio1Rai : Il #18maggio di 80 anni fa nasceva Giovanni #Falcone, barbaramente ucciso dalla mafia insieme a sua moglie e alla s… - AdrianaTraversa : RT @Mas1Roby: Per non dimenticare ?????????! #Capaci 23 Maggio 1992, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Anton… -