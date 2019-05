Tutto ciò che dovete sapere su Trump e i suoi tweet

Alessia Macari lite col marito la prima notte di nozze : la Ciociara smentisce Tutto : Alessia Macari, lite col marito Oliver Kragl nella prima notte di nozze? Alessia Macari e il marito Oliver Kragl hanno litigato la prima notte di nozze? La coppia si è unita in matrimonio solo ieri, celebrando le nozze a Foggia, dove vivono e dove il calciatore gioca al momento. Dopo la cerimonia in chiesa, il […] L'articolo Alessia Macari lite col marito la prima notte di nozze: la Ciociara smentisce tutto proviene da Gossip e Tv.

Tutto ciò che c’è da sapere su Crisis on Infinite Earths dopo il finale di Legend’s of Tomorrow 4 : Il dado è tratto. Il finale di Legend's of Tomorrow 4 ha regalato al pubblico un altro tassello sul prossimo maxi crossover Crisis on Infinite Earths in onda tra dicembre e gennaio 2019-2020 portando via qualcuno e lasciando in vita gli altri. Sembra ormai certo che Tutto sia in movimento verso questo scontro finale tra The Monito e Anti-monitor con Tutto quello che questo significa per i nostri eroi che in questa settimana hanno lasciato i loro ...

LIVE Italia-Austria 3-3 hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si deciderà Tutto con gli shoot-out! : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

Giornalismo d’inchiesta - Tutto pronto a Riccione per il DIG Festival sulle “questioni personali” : Si terrà a Riccione dal 30 maggio al 2 giugno 2018 l'ultima edizione del DIG Festival, dedicato al Giornalismo d'inchiesta internazionale. Oltre al conferimento dei DIG Awards, ci saranno incontri, spettacoli, momenti di formazione e confronto sul tema "Personal Matters".Continua a leggere

Allegri ed Agnelli in conferenza - Allegri : “Chi vince è il migliore - se uno non vince mai ci sarà un motivo! Se faccio un esempio su chi perde viene giù Tutto…” : Juventus, Allegri ed Agnelli in conferenza stampa Il tecnico Massimiliano Allegri insieme ad Andrea Agnelli presidente della Juventus, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a Vinovo: Agnelli: “È una giornata diversa dalle altri, ricordo a chi farà le domande che non risponderò a nessuna domanda sul prossimo allenatore della Juventus. Allegri ha vinto cinque scudetti, non se ne parlava dagli anni ’30. E Max ...

Giro d’Italia – Nibali tiene Tutto sotto controllo : “io favorito? Non lo so - continuo con il solito approccio” : Il corridore della Bahrain-Merida ha deciso di non esporsi in queste prime tappe, preferendo tenere un profilo basso Nel giorno trionfale per il ciclismo italiano al Giro, Vincenzo Nibali guarda tutti da lontano, proseguendo nel suo programma prestabilito senza forzare alcun tipo di attacco. Massimo Paolone/LaPresse Lo Squalo ha un percorso da seguire, che potrebbe anche condurlo alla vittoria finale, un sogno per lo Squalo che naviga ...

Grande Fratello - la brutale vendetta passionale di Francesca De Andrè : il bacio sulle labbra che cambia Tutto? : E alla fine scattò il bacio. Siamo nella casa del Grande Fratello dove, in un qualche modo, si è consumata la vendetta di Francesca De Andrè, al centro di mille voci e di un presunto tradimento del suo uomo al di fuori del reality, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. bacio, va detto, non spontan

Tutto sullo sciopero dei trasporti di venerdì 17 maggio : La settimana in corso potrebbe concludersi con qualche disagio per chi è abituato a viaggiare con i mezzi pubblici, a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti proclamato da Usb Lavoro privato per la giornata di venerdì 17 maggio che andrà a coinvolgere con orari e modalità differenti tutti i settori, ad eccezione di quello aereo. Per quanto riguarda il comparto ferroviario, per esempio, l’agitazione è prevista dalle 9:00 alle 17:00, ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e il video dell'annuncio delle puntate tagliate : il dettaglio che spiega Tutto : Ecco il video dell'annuncio. Fabio Fazio, in apertura della puntata di Che tempo che fa di domenica sera, rivela al suo pubblico il taglio delle ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa, l'appuntamento del lunedì sera in seconda serata. "Un avviso al nostro pubblico, domani sarà la nostra ultima

Un piccione attiva l’autovelox dopo aver infranto il limite di velocità e diventa famoso in Tutto il mondo : La città tedesca di Bocholt, al confine con l’Olanda, è diventata inaspettatamente famosa grazie ad un piccione. Il volatile ha superato il limite di velocità in una strada residenziale della città della Renania Settentrionale-Vestfalia, volando a 45km/h rispetto al limite di 30km/h. La velocità del piccione ha, infatti, azionato la camera automatica di un autovelox e la storia virale è servita. Per aver superato il limite di velocità di 15km/h, ...

Calciomercato - Hazard : 'A Baku l'ultima col Chelsea? Non lo so ancora - ma darò Tutto' : Tra la finale di Europa League e l'addio al Chelsea: il momento di Eden Hazard è da copertina. Il fenomeno belga, autore del rigore decisivo nella semifinale di ritorno contro l'Eintracht Francoforte, ...

Calciomercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

Maria de Filippi difende Uomini e Donne : "Denuncio chi dice che è Tutto falso" : Quando Maria de Filippi alza la voce per difendere uno dei suoi programmi vuol dire che si sta toccando uno dei suoi diamanti grezzi. E' il caso di Uomini e Donne. La trasmissione del day-time di Canale 5 è stata tirata in ballo ieri sera dal fondatore di Dagospia Roberto d'Agostino durante il talk di Live! Non è la d'Urso dedicato al caso Pamela Prati/Mark Caltagirone.D'Agostino ha citato il programma della De Filippi accreditandola come ...

Ue - 9 maggio Giornata dell'Europa : quando - nel 1950 - Tutto cominciò : L'idea, avanzata dal ministro degli Esteri francese Robert Schuman solo cinque anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, era sì economica, ma anche e soprattutto politica: con l'unione degli ...