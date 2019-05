Traffico Roma del 22-05-2019 ore 09 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 22 MAGGIOORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ANORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, E PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI SINO A VIA DI S.PANCRAZIO. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE DISUD ALL’ARDEATINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, E TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO, E TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PROPRIO SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI ...

