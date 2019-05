Scambio tubi in ospedale a Castellaneta, per gli 8 morti nessun colpevole: reato prescritto (Di mercoledì 22 maggio 2019) Dodici anni dopo quella terribile tragedia dovuta ad un assurdo Scambio di tubi durante li lavori, la corte d'Appello di Taranto ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i dodici imputati condannati in primo grado. Si tratta di tecnici che avevano costruito l'impianto, imprenditori, progettisti e direttori dei lavori.



