Regno Unito. Accende una lampada da tavolo: bimbo di 4 anni muore folgorato

Un bambino di quattro anni è morto folgorato dopo aver usato una lampada da tavolo modificata all’interno della roulotte dove teneva i suoi giocattoli. La tragedia è avvenuta in una fattoria a Keighley, nello Yorkshire occidentale, Regno Unito, nel dicembre 2017. La drammatica scoperta è stata fatta dalla madre del piccolo Oliver Walker. Il figlioletto era moribondo sul pavimento della roulotte, con ancora dal lampada tra le mani. La donna ha provato a rianimarlo mentre suo zio chiamava il 999 (numero di emergenza nei Paesi anglosassoni), ma non è stato possibile salvare il bimbo. Oliver, descritto come “un bimbo brillante che amava i trattori”, viveva nella fattoria con i genitori Charlotte e Andrew Walker e sua sorella minore.



"Pensavo stesse giocando, poi mi sono messe a urlare" le parole di Charlotte, madre del piccolo Oliver, morto tragicamente nel dicembre 2017. La polizia del West Yorkshire ha stabilito che il piccolo sarebbe stato folgorato dopo aver toccato una lampada modificata.

