O Salvini o la croce | come fanno i cattolici a votare per la Lega?

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) D’accordo, la Chiesa e le sue gerarchie non hanno titolo di intromettersi nella politica italiana. Le parole del cardinale Gualtiero Bassetti, capo dei vescovi italiani, suscitano un certo disagio in chiunque rivendichi uno Stato laico e autonomo. Perché Bassetti ha contestato il governo, nello specifico la riforma del terzo settore, ha fatto un appello ad andare alle urne (“Chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al voto”) e ha fatto capire che vanno bene tutti purché non ladi Matteo. Ma in Italia inon sono certo tutti pecore che vanno dove indica il pastore. Sono finiti i tempi in cui un vescovo, per quanto rilevante, poteva spostare voti con una parola. Lasciamo quindi da parte l’ingerenza di Bassetti e guardiamo la sostanza:possono ie la? Il ministro dell’Interno pensa che siano un elettorato ...

ChiaraKenobi : RT @ilfattoblog: #SALVINI E I CATTOLICI Il ministro si appropria dei simboli cristiani come Berlusconi ha fatto del coro da stadio “Forza I… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #SALVINI E I CATTOLICI Il ministro si appropria dei simboli cristiani come Berlusconi ha fatto del coro da stadio “Forza I… - ilfattoblog : #SALVINI E I CATTOLICI Il ministro si appropria dei simboli cristiani come Berlusconi ha fatto del coro da stadio “… -