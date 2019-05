Legge 194 | quarantuno anni fa un crimine diventò diritto | oltre 6 milioni di aborti

Verona - Matteo Salvini al congresso delle Famiglie : «La Legge 194 non è in discussione» : «L'evoluzione della famiglia - ha aggiunto - è quanto di più bello ci sia, perché significa che il nostro mondo è in movimento. E racconta una splendida evoluzione culturale. Le Famiglie non vanno ...

Matteo Salvini arriva al Congresso di Verona : "Non togliamo niente a nessuno. La Legge 194 non si discute" : Al grido di "Matteo, Matteo!" il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato al palazzo della Gran Guardia di Verona, dove interverrà al Congresso mondiale delle Famiglie. Ad accoglierlo una folla numerosa, che gridava "Matteo, Matteo!", mentre una esigua minoranza rispondeva "Vergogna!"."Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno. La 194 non è in discussione" ha detto arrivando al ...

Verona - Forza Nuova : "La Legge 194 va cambiata" : Verona, 30 mar., askanews, - "La legge 194 va cambiata perchè fini ad oggi si è messo al primo posto il diritto della donna all'autodeterminazione e quindi a scegliere di abortire, dimenticando che c'...

Spazziamo via l’ombra della prevaricazione maschilista dalla Legge 194 sull'aborto : Periodicamente le forze oscurantiste tornano a occuparsi della legge 194 sulla interruzione volontaria di gravidanza e, in modo più o meno dichiarato, provano a rimettere indietro le lancette della storia, a quando la donna in difficoltà si affidava alle 'mammane', alla corsa clandestina a strutture abusive di improbabili professionisti che ne mettevano a rischio la salute.In queste ore in cui si riaffacciano questi pericolosi ...

Parte da Verona l’“assalto” alla Legge 194 : «L’aborto è un omicidio» | : Al Congresso delle famiglie polemiche per il feto di gomma in regalo ai Partecipanti. La ministra M5S Grillo: «Una manifestazione di estrema destra». Oggi arriva Salvini

Parte da Verona l’assalto alla Legge 194 : “L’aborto è omicidio” : «Benvenuti eroi della famiglia», recita la scritta all’ingresso. Ma di famiglie “tradizionali”, nella prima giornata del Congresso, se ne vedono ben poche. Bambini quasi nessuno. Al palazzo della Gran Guardia, quello che si affaccia su piazza Bra e l’Arena, c’è un via vai infinito di relatori dell’Est Europa, preti ucraini ortodossi, dichiarazioni,...

Alfredo Mantovano : "La Legge 194 non prevede solo l'aborto : applichiamola tutta" : "Gandolfini ha detto che l'aborto è un omicidio? Guardi che è la stessa cosa che dire "la vita c'è fin dal momento del concepimento". Alfredo Mantovano ha il tono di chi non vuole farsi trascinare nelle polemiche. Sessantuno anni, giudice in Cassazione, è vicepresidente del Centro studi "Livatino", associazione di giuristi che da circa cinque anni approfondisce in particolare i temi della vita, della famiglia e della ...

Massimo Gandolfini contro la Legge 194 : "L'aborto è un omicidio" : Attacco frontale all'aborto a Verona da parte del fondatore del Family Day, Massimo Gandolfini. "Per quanto riguarda l'aborto - afferma -, io dico che c'è un diritto precedente a quello della libera scelta ed è il diritto del bambino di vivere. Il bambino non è una cosa che uno butta via, non è un vestito che uno elimina e non è un pezzo di carta che si butta nel cestino. Quella è una vita che è ...

Verona - via tra le polemiche al Congresso Mondiale delle famiglie. Gandolfini 'Aborto omicidio - la Legge 194 non aiuta' : Verona. Inizia con un attacco diretto alla legge sull'Aborto, in una città blindata e con i giornalisti rigorosamente tenuti fuori dall'area del convegno, il Congresso Mondiale delle Famiglie che si ...

Verona - via tra le polemiche al Congresso delle famiglie. Gandolfini 'Aborto omicidio - la Legge 194 non aiuta' : Verona. Inizia con un attacco diretto alla legge sull'Aborto, in una città blindata e con i giornalisti rigorosamente tenuti fuori dall'area del convegno, il Congresso mondiale delle Famiglie che si ...

Verona - via tra le polemiche al Congresso delle famiglie. Gandolfini : "Aborto omicidio - la Legge 194 non aiuta" : Parte la kermesse che si concluderà domenica. Porte chiuse ai giornalisti, città blindata. A rinsaldare i legami con i pro-life, che attaccano subito i diritti, prevista anche la presenza di Forza Nuova. Ma per tre giorni ci saranno anche cortei e manifestazioni di protesta di...

Accadde oggi : nel 1946 viene presentata a Roma la prima Vespa e inizia la Leggenda! : Fondata a Genova nel 1884 da Rinaldo Piaggio, che all’epoca aveva solo 20 anni, la società Piaggio si dedicò all’inizio alla costruzione di arredamenti navali. In seguito l’attività dell’azienda venne estese anche alla costruzione di carrozze e vagoni ferroviari, motori, tram e carrozzerie speciali per autocarri. Intanto, con la prima guerra mondiale, la Piaggio fece il suo ingresso nel settore aeronautico, nel quale opererà per diversi decenni. ...

Lega - una Legge anti aborto. M5S e Pd : «La 194 non si tocca» : Proposta di 50 deputati del Carroccio per rendere adottabile il nascituro fin dalla gravidanza. Il ministro Bonafede: «Il Congresso delle Famiglie? Roba da Medioevo». Le deputate dem: «Crociata sul corpo delle donne»