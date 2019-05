La Nasa prepara una missione per deviare un asteroide diretto verso la Terra nel 2020

Lievito nello Spazio per osservare gli effetti delle radiazioni : la Nasa prepara la Missione Artemis 1 : La NASA ha preso sul serio la sfida del governo USA di anticipare di 4 anni il ritorno sulla Luna, inviando un equipaggio sul nostro satellite entro il 2024. Per rendere il traguardo possibile, la NASA continua la sua scommessa sul settore privato: dopo aver messo a disposizione 106 milioni di dollari per finanziare le proposte di tecnologie lunari da parte delle medie imprese, l’agenzia ha annunciato l’impegno a investire altri 45.5 milioni di ...

Per la Nasa dobbiamo prepararci agli impatti con gli asteroidi per non fare la fine dei dinosauri : Non è raro che pericolosi asteroidi volino sopra la nostra testa, e avvengono più collisioni tra meteoriti e suolo terrestre di quelli di cui veniamo a conoscenza. E la rivelazione avviene direttamente dai vertici della Nasa.Lunedì 29 aprile alla Conferenza internazionale dell'Academy of Astronautics' Planetary Defence, il dirigente della Nasa Jim Bridenstine ha affermato: "Vorrei potervi dire che questi eventi sono unici, ...