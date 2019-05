Ivan Cottini malato di Sla | ospite speciale a Ballando con le Stelle

dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Una storia di coraggio, di emozioni, di amore nei confronti della vita, quella di, il primo ballerino al mondodi sclerosi multipla. “Più in alto di così, non potevo arrivare”, queste le parole del 35enne modello e papà ballerino che si esibirà acon leper dimostrare che la disabilità non è un limite, ma una sfida quotidiana. La sua storia ha emozionato e incuriosito molti, tra questi anche il mondo dei vip. Non è un caso quindi che Milly Carlucci, padrona di casa del dance show di Rai Uno, e Carolyn Smith, presidente di giuria, abbiano voluto il ballerino in puntata.sarà uno dei protagonisti dell’ultima puntata del programma, anticipata a venerdì 31 maggio. Un finale esplosivo che darà luce a una storia bellissima: quella del ballerino che ogni giorno dimostra a sé stesso, e al mondo, che scavalcare le barriere non è solo una cosa da ...

