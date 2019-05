Governo | Conte da Mattarella | Giorgetti | ' Così non si può andare avanti'

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) A pochi giorni dalle elezioni europee non si stemperano, nelgialloverde, le tensioni. Oggi, mentre il presidente del Consiglio Giuseppesaliva al Quirinale per incontrare il presidente, Giancarlo, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, ha spiegato alla stampa estera - senza celare un certo malumore - che oggi non ci sarà il Cdm voluto dal ministro Matteo Salvini. Le critiche diOggi, mercoledì 22 maggio, il premier Giuseppeè salito al Colle per un pranzo con il presidente della Repubblica Sergio. Un'occasione per superare lʼimpasse sul decreto legge targato Lega. Del "Sicurezza bis" (aggiustato nei giorni scorsi dal Quirinale) dunque, se ne parlerà la prossima settimana. Nel frattempo il sottosegretario, in conferenza stampa, ha "affondato il colpo". Dopo aver precisato che oggi non si sarebbe ...

