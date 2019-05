Dead by Daylight | Metal Gear Survive e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass di

Ash di La Casa invade Dead by Daylight : Doppiato da Bruce Campbell, Ash Williams arriverà direttamente dall'universo di La Casa per introdursi in Dead by Daylight, come possiamo apprendere dai nostri colleghi di Eurogamer.net.Ash entrerà dunque a far parte dei sopravvissuti a partire dal 2 aprile, e si porrà come personaggio piuttosto eroico, senza remore a combattere pericolose creature. Il personaggio sarà inoltre disponibile come contenuto scaricabile sulle piattaforme PC, ...