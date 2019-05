Caso Mkhitaryan | la Federazione azera non ci sta | “delusi dalla scelta dell’Arsenal

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Lacalcistica dell’Azerbaijan ha espresso il proprio disappunto in seguito alla decisione dell’Arsenal di non convocareper la finale di Europa League per motivi politici La questionenon smette di far discutere, il giocatore armeno non è stato convocato dall’Arsenal per la finale di Europa League a Baku per le tensioni politiche in atto tra Armenia e Azerbaijan. AFP/LaPresse Unanon condivisa da Elkhan Mammadov, segretario dellacalcistica dell’Azerbaijan, intervenuto ai microfoni di Marca: “in accordo col UEFA abbiamo informato l’Arsenal che siamo in grado di garantire la sicurezza di Mhkitaryan. Siamo in grado sempre di separare una partita o un evento sportivopolitica. Siamo molto delusi, abbiamo fatto di tutto in termini di sicurezza. Ogni cosa che ci è stata richiesta ...

viajandoperdido : Caso Mkhitaryan, Baku risponde: “Possiamo garantirne la sicurezza” - ItaSportPress : Caso Mkhitaryan, l'Azerbaigian risponde: 'Possiamo garantirne la sicurezza' - - TheRightToHope : Se sei armeno, in #Azerbaijian difficilmente entri. Un discorso che vale per i cittadini normali come per un calcia… -