Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes 2019 ricordano Luke Perry | “Beverly Hills 90210

(Di mercoledì 22 maggio 2019) È davvero emozionante vedere due star comecommuoversi mentre parlano di. I due attori hanno infiammato la croisette di, dove sono arrivati insieme a Margot Robbie e Quentin Tarantino per presentare il nuovo film del regista, "Once Upon a Time in Hollywood". Fan in delirio alla vista dei due divi, ma al quadretto mancava lui, il mitico Dylan di Beverly90201.è scomparso prematuramente lo scorso marzo all'età di 52 anni, lasciando un enorme vuoto nel cuore di tutti coloro che sono cresciuti con lui. Prima di morire, l'attore aveva girato i suoi ultimi episodi in Riverdale (serie dove ricopriva il ruolo di Fred Andrews) e lavorato accanto a.A, i due non hanno potuto fare a meno di ricordarlo ed elogiarlo per il suo lavoro. In un'intervista con Esquire, i due veterani hanno ...

