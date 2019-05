Un nuovo adattatore permette di giocare con i controller Switch su PS4 e viceversa

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Il vostro sogno era quello dia The Legend of Zelda: Breath of the Wild con un DualShock 4? Allora abbiamo dello buone notizie per voi. Come segnala Nintendoenthusiast è in arrivo unche consentirà aiNintendo e Sony di funzionare con i sistemi concorrenti.La società giapponese Columbus Circle ha lanciato un piccolo dispositivo chiamato "Super Converter" in grado di convertire i segnali wireless provenienti dai. Questo significa che una PS4 può essere utilizzata con i Joy-Con, unPro eNintendo ancora più vecchi come quelli per Wii, mentrepuò essere usato con il DualShock 4 di PS4.Leggi altro...