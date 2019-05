“Stop the Bleed” | ferma un’emorragia e salva una vita

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) In tutto il mondo maggio è il mese dellathe- “l’emorragia”, campagna nata nel 2013 negli Stati Uniti e sposata e promossa in Italia dalla Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e Trauma (SICUT). Obiettivo:re vite attraverso un’adeguata formazione per insegnare alla popolazione le più semplici tecniche di base utili a gestiremassiva e soccorrere la vittima, in attesa di soccorsi qualificati. Dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata parte la campagnathe Bleed Italy”. Appuntamento per il prossimo 23 maggio dalle ore 8.30 presso la Sala Folchi – Antico Atrio del Complesso monumentale San Giovanni Addolorata (Piazza San Giovanni in Laterano, 76 – Roma) dove sarà celebrata la giornata nazionale della campagnathe, con presentazione ufficiale dell’iniziativa da parte di tutti gli attori impegnati in questo grande ...

