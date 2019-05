Sono stati respinti i ricorsi per salvare Radio Radicale

Scozia : ad un festival musicale Sono stati messi al bando i cellulari : Sicuramente tra le cose più fastidiose da vedere ai concerti possiamo contare, oltre alle persone giganti che ci coprono la visuale, anche il grande numero di cellulari e smartphone, oltre che di tablet, che il pubblico sorregge in mano per immortalare i momenti più intensi di uno spettacolo (e a volte anche uno spettacolo per intero). Se odiate tutto questo sappiate allora che ad Edimburgo lo scorso weekend si è tenuto il festival alla vostra ...

I nuovi divieti europei sulla plastica usa e getta Sono stati approvati in via definitiva : Il Consiglio di Stato dell’Unione Europea ha approvato la legge che era stata proposta dal Parlamento europeo per vietare, a partire dal 2021, la vendita di alcuni prodotti di plastica usa e getta come posate piatti da pic nic, cannucce

Sono stati nominati nove nuovi dirigenti dell’area Corporate e Supporto della Rai : Sono stati nominati nove nuovi dirigenti dell’area Corporate e Supporto della Rai: Marcello Giannotti, ex portavoce dell’amministratore delegato Fabrizio Salini, che andrà a dirigere il settore delle Comunicazioni, Elena Capparelli andrà alla direzione dell’Area Digital, Monica Caccavelli alla direzione Acquisti, Simona

In Portogallo Sono stati arrestati 17 motociclisti degli Hells Angels : La polizia portoghese ha arrestato 17 membri del club di motociclisti Hells Angels con l’accusa di far parte di un’associazione criminale organizzata. L’operazione è stata condotta da 150 agenti, compresi alcuni specializzati nell’anti-terrorismo, in case e strade in tutto il Portogallo,

Tutti gli emendamenti presentati per salvare Radio Radicale Sono stati respinti : Oggi è scaduta la convenzione del ministero dello Sviluppo economico con Radio Radicale che permette all’emittente di trasmettere le sedute parlamentari. Nei giorni scorsi Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, aveva detto che il governo non avrebbe rinnovato la convenzione, ma

Milioni di dati personali di “influencer” di Instagram Sono stati diffusi online : Milioni di dati personali di “influencer“ di Instagram sono stati diffusi online, come ha rivelato il sito di tecnologia Techcrunch. Techcrunch ha scoperto, grazie alla segnalazione del ricercatore indiano Anurag Sen, l’esistenza di un database ospitato da un server di Amazon che

Tre testamenti di Aretha Franklin Sono stati ritrovati nella sua casa a Detroit : Gli avvocati di Aretha Franklin hanno trovato tre testamenti scritti a mano nella sua casa di Detroit, in Michigan, a nove mesi dalla morte, avvenuta a 76 anni il 16 agosto scorso. Il più recente risale al marzo 2014, si

I giochi mobile Sono più popolari dei social network - negli Stati Uniti : Un nuovo studio sostiene che i consumatori statunitensi preferirebbero abbandonare i social network piuttosto che i loro giochi mobile L'articolo I giochi mobile sono più popolari dei social network, negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio : “Tutti i partiti Sono attraversati da scandali e tutti fanno muro - tenendosi indagati e arrestati per corruzione” - dice il Cinquestelle : L’intervista – Luigi Di Maio “Se queste indagini salgono più in alto è un problema serio” Il vicepremier del M5S: “In caso di condanna Rixi dovrà lasciare” di Luca De Carolis Tafazzetti di Marco Travaglio Prima o poi bisognerà istituire il premio all’Elettore Ignoto. E non mi riferisco a quell’elettorato flottante, liquido, incostante, disincantato che passa da sinistra ai 5Stelle o addirittura alla Lega. Ma all’elettore fisso, ...

Apex Legends : gli utenti PlayStation Plus posSono scaricare gratuitamente un pacchetto di oggetti cosmetici : Gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno l'opportunità di riscattare gratuitamente uno speciale pacchetto di oggetti cosmetici in Apex Legends. Il pacchetto è chiamato "Play Pack" ed include sei oggetti da usare durante le partite.Come riporta VG247, il pacchetto è gratuito ed include due skin per Lifeline e Mirage, due banner per gli stessi personaggi e due nuove skin per le armi Eva-8 ed R-99. Se siete interessati potete riscattare il ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : ” Sono tanti i nomi accostati al Napoli - ecco i veri obiettivi dei partenopei” : Il campionato è agli sgoccioli, si avvicina l’estate e il calciomercato, Sono tanti i nomi accostati al Napoli. Ne ha parlato Francesco Modugno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : “Lozano interessa non poco al Napoli, ma l’operazione non è semplice. A sinistra il profilo ideale era quello di Mendy, che andrà però al Real Madrid. A centrocampo saranno tutti blindati, Allan compreso, è questa l’idea del Napoli. ...

Sono stati soccorsi due escursionisti che da ieri erano dispersi sul monte Cusna - in Emilia-Romagna : Sono stati soccorsi due escursionisti che risultavano dispersi da ieri sul monte Cusna, in Emilia-Romagna, dopo che avevano lanciato l’allarme perché sorpresi da una tempesta con forti raffiche di vento, neve, pioggia e nebbia. Uno dei due, un uomo di

Chi Sono gli italiani nel mirino delle sanzioni economiche degli Stati Uniti : Fotografia: Saul Loeb / AFP / Getty Images Nel lungo e dettagliato elenco redatto e aggiornato dal Tesoro americano, composto da circa 8mila soggetti suddivisi burocraticamente tra persone fisiche, società e Stati nazionali sotto sanzioni economiche da parte della Casa Bianca di Donald Trump, per l’Italia compaiono anche i nomi di associazioni criminali come la ‘ndrangheta e camorra (indicate come ‘Ndrangheta Organisation e ...

Griezmann al Barcellona - addio all’Atletico : “Sono stati 5 anni meravigliosi” : Griezmann AL Barcellona- Come annunciato dallo stesso diretto interessato, Griezmann dice addio all’Atletico Madrid in maniera ufficiale e si prepara a vestire la maglia del Barcellona nel corso della prossima stagione. Un addio improvviso e forse inaspettato, l’attaccante ha rivelato:”Lascio dopo 5 anni, sono stati anni fantastici”. Chiaro e imminente il suo futuro in maglia […] L'articolo Griezmann al Barcellona, ...