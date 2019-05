Serie A Bologna salvo | è 3-3 con la Lazio

RETROCESSIONE - CHI IN Serie B/ Risultati utili : Bologna salvo - è corsa a tre : RETROCESSIONE, chi rischia di finire in SERIE B: Risultati utili, combinazioni e classifica avulsa per Fiorentina, Empoli e Genoa. Bologna salvo.

Calcio - Serie A 2019 - 37a giornata : pari spettacolo tra Lazio e Bologna - il 3-3 porta ai felsinei la salvezza anticipata : Festa per due all’Olimpico: la Lazio celebra la Coppa Italia da poco vinta e strappa il 3-3 in una partita ad alto tasso spettacolare contro il Bologna, che grazie al punto conquistato sul terreno di gioco capitolino guadagna la salvezza matematica con un turno di anticipo rispetto al termine della Serie A. Dopo il gol di Correa al 13′, l’incontro si accende improvvisamente nella ripresa in una tempesta di reti, che si conclude ...

La salvezza è in… serbo - Mihajlovic ‘tiene’ in Serie A il Bologna : festa rossoblù grazie al 3-3 con la Lazio : grazie ad un secondo tempo pazzesco, il Bologna si prende una splendida salvezza ottenendo il punto che gli serviva grazie al 3-3 dell’Olimpico Gol, spettacolo ed emozioni all’Olimpico: Lazio e Bologna non si risparmiamo regalano al pubblico sulle tribune uno show davvero entusiasmante. Un 3-3 pirotecnico, che regala la salvezza aritmetica ai rossoblù, capaci di raggiungere un obiettivo che a gennaio sembrava davvero ...

Posticipo Serie A - Lazio-Bologna 3-3 : 22.27 Fa festa il Bologna.I rossoblù di Mihalovic pareggiano 3-3 all'Olimpico con la Lazio e conquistano la salvezza. Al 14' Lazio avanti: Leiva serve Correa che di tacco si porta avanti la palla e batte Skorupski.Il Bologna reagisce con Poli e Orsolini. Ripresa pirotecnica. Uno-due rossoblù in 1':al 50' azione di Poli che supera Guerrieri,al 51' assist di Palacio per il tap-in volante di Destro. Un tiro a giro di Bastos vale il 2-2 (59'),poi ...

Lazio – Bologna streaming e tv - dove vedere la 37a giornata Serie A : dove vedere Lazio – Bologna streaming e tv, 37a giornata Serie A Lazio – Bologna streaming| Lazio – Bologna si disputerà lunedì 20 maggio alle ore 20.30. I biancocelesti, forti della vittoria in Coppa Italia e dunque della qualificazione alla prossima Europa League, verosimilmente potrebbero anche mollare in campionato. Specialmente contro un avversario che ha poco da dire in queste ultime due partite essendo già ...

Serie A - dove vedere Lazio-Bologna in Tv e in streaming : Si conclude questa sera la 37esima e penultima giornata di Serie A con la sfida tra la Lazio, reduce dalla conquista della Coppa Italia, e il Bologna, ormai a un passo dalla matematica permanenza in Serie A. Curiosisamente, avremo la possibilità di vedere uno di fronte all’altro Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic, due tecnici che […] L'articolo Serie A, dove vedere Lazio-Bologna in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e ...

Baseball - Serie A1 2019 : riposa Bologna - Parma affronta Nettuno nella quinta giornata : La Serie A1 di Baseball 2019 è giunta alla sua giornata numero 5, che si svolgerà tra domani e dopodomani, precisamente nelle giornate del 17 e 18 maggio, per tre doppie sfide che ci diranno molto per l’avvenire del campionato, ma che comunque vada vedrà ancora la UnipolSai Bologna in testa alla classifica a punteggio pieno, dato il turno di riposo osservato dalla formazione del manager Daniele Frignani. Ad affrontarsi saranno però la ...

Video/ Bologna Parma - 4-1 - : highlights - trionfo dei felsinei al Dall'Ara - Serie A - : Video Bologna Parma, risultato finale 4-1,: allo stadio Dall'Ara si è giocato il derby dell'Emilia, valido per la 36giornata del campionato di Serie A.

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter batte 2-0 il Chievo e torna al terzo posto - il Bologna travolge 4-1 il Parma : Inter e Bologna festeggiano nei posticipi della 36ma giornata della Serie A di Calcio. A San Siro i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Chievo, tornado così al terzo posto in classifica e avvicinando l’obiettivo Champions League. Al Dall’Ara i rossoblù hanno invece travolto 4-1 il Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in casa e facendo così un passo decisivo verso la salvezza, che invece resta in bilico per i crociati. Partiamo dal ...

Serie A. Bologna vede salvezza - Parma travolto 4-1 : Quattro colpi per la salvezza, Mihajlovic può esultare. Allo Stadio Renato Dall'Ara il Bologna batte il Parma con un netto 4-1.

Risultati Serie A 36^ giornata - il Bologna sprinta verso la salvezza : la classifica aggiornata [FOTO] : 1/58 Massimo Paolone/LaPresse ...

Posticipo Serie A - Bologna-Parma 4-1 : 20.51 Bologna quasi salvo, Parma ora nei guai Sepe impegnato da Destro,Krejci e Orsolini nei primi minuti.Poi il Parma riesce a contenere i felsinei nel primo tempo. Nella ripresa, però, il Bologna dilaga. Al 52' colpisce Orsolini su invito di Dzemaili.Al 59' Sepe litiga col palo sulla punizione di Pulgar e confeziona l'autogol. Completa la frittata Bruno Alves (62') con due gialli in pochi istanti.Lyanco fa tris (72') di testa.Gol della ...

Serie A - si chiude la 36^ giornata : le formazioni di Bologna-Parma e Inter-Chievo : Si chiude la 36^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante soprattutto per la corsa salvezza, la vittoria dell’Empoli in trasferta contro la Sampdoria ha rovinato i piani dei club, adesso tante squadre sono a serio rischio. Oggi in scena due partite molto importanti. Alle 19 vero e proprio scontro per la salvezza quello tra Bologna e Parma, partita che non ha bisogno di presentazioni per rivalità ed obiettivi. Le due ...