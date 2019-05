Rush | trama | cast e curiosità del film con Chris Hemsworth e Daniel Brühl

tvzap.kataweb

(Di martedì 21 maggio 2019) Martedì 21 maggio, su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda ildel 2013, diretto da Ron Howard e basato sulla storia vera dell’amicizia/rivalità tra i due piloti di Formula 1 anni 70 James Hunt e Niki Lauda. Ron Howard su Twitter racconta ilsu Lauda di: trailerIl racconto di una delle più celebri rivalità sportive della storia, quella tra i piloti di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda. Nato da un ambiente privelgiato, carismatico e affascinante, Hunt non poteva essere più diverso dal metodico e riservato Lauda: la loro rivalità nacque fin dai tempi della Formula 3 e continuò per anni, fermata nemmeno dal terribile incidente che vide protagonista Lauda nel 1976 al Nürburgring.(Star Trek, ...

grifoorg : Pokémon Rumble Rush Il nuovo videogioco per smartphone è Pokémon Rumble Rush, in arrivo sui dispositivi Android e… -