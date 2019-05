NBA – Zion Williamson pronto a tornare a Duke per evitare i Pelicans? Ecco un buon motivo

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto reazione d’orgoglio! Leonard stende Milwaukee dopo due supplementari e riapre la serie : Non è ancora finita: questo sembra dire la vittoria dei Toronto Raptors sui Milwaukee Bucks per 118-112 al termine di due tempi supplementari nella terza sfida della Finale di Eastern Conference dei Playoff NBA 2019. Con una prestazione di carattere e talento la formazione allenata da Nick Nurse è riuscita ad accorciare le distanze nella serie portandosi sul 1-2 ed evitando di ritrovarsi con le spalle al muro. La compagine guidata da Mike ...

Clamoroso in NBA – Evans espulso - la sanzione è pesantissima! Carriera finita? I dettagli : Brutta batosta per Evans: espulso dall’NBA per i prossimi due anni per aver violato la policy anti-droga Una sanzione pensatissima piomba sulle spalle di Evans, free agent nell’ultima stagione a Indiana: il cestista è stato sanzionato con un’espulsione per aver violato le la policy anti-droga di Nba e Nbpa. Una squalifica pesantissima, per il cestista 29enne, che per i prossimi due anni non potrà giocare in NBA e dunque ...

Corruzione - arrestato il sindaco di Legnano GiaNBAttista Fratus (Lega)Video : Agli arresti domiciliari il sindaco Gianbattista Fratus e l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere il vicesindaco Maurizio Cozzi. Il prefetto sospende la carica dei tre arrestati. E in un’intercettazione spunta il nome del vicepremier Matteo Salvini

Corruzione - arrestato il sindaco di Legnano GiaNBAttista Fratus (Lega) : Incarichi in cambio di voti: il primo cittadino ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi. Il prefetto sospende la carica dei tre arrestati

Corruzione - arrestato il sindaco di Legnano GiaNBAttista Fratus (Lega)Video : Ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Corruzione - arrestato il sindaco di Legnano GiaNBAttista Fratus (Lega) : Ai domiciliari, come anche l’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere l’assessore al bilancio e vicesindaco Maurizio Cozzi

Arrestato il sindaco leghista di Legnano : GiaNBAttista Fratus è accusato di corruzione elettorale : C’è il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega, tra gli arrestati nell’operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. A Fratus sono stati concessi gli arresti domiciliari così come all’assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini.In ...

NBA – New York Knicks attivi sul mercato : monitorate le situazioni di Marcus Morris e Terry Rozier : New York Knicks molto attivi sul mercato in vista dell’estate: monitorate le situazioni contrattuali di Marcus Morris e Terry Roziers dei Boston Celtics Dopo aver visto sfumare il sogno Zion Williamson, ma avendo comunque ottenuto la pick numero 3, i New York Knicks continuano a pianificare il proprio mercato estivo. Non poter mettere le mai sul prodotto di Duke ha fatto cambiare i piani della dirigenza newYorkese, che comunque conta ...

Draft Lottery NBA – I Pelicans pescano la 1ª scelta - Zion Williamson commenta : “mai stato a New Orleans - porterò la mia voglia di vincere” : I New Orleans Pelicans pescano la prima scelta al Draft che si tradurrà, con grande probabilità, in Zion Williamson: il prodotto di Duke pronto a portarsi dietro la sua voglia di vincere Nella notte italiana si é svolta la Draft Lottery NBA, la classica lotteria che assegna le pick del prossimo Draft. Scoperto il proprio ordine di scelta, ogni franchigia ha iniziato a pianificare le proprie strategie in vista del futuro. I New Orleans ...

NBA 2019 : New Orleans vince la Draft Lottery. Zion Williamson ai Pelicans? : E’ successo di tutto nella notte della NBA Draft Lottery 2019. I New Orleans Pelicans hanno vinto la lotteria, aggiudicandosi la prima scelta del prossimo Draft, che si terrà il 20 giugno al Barclays Center di Brooklyn. Una vera e propria sorpresa, perchè New Orleans aveva solo il 6% di possibilità di essere estratta al primo posto, superando altre squadre con una percentuale molto più alta e con un record peggiore nella passata ...

Playoff NBA – Embiid in lacrime dopo l’eliminazione - una bimba gli scrive una lettera : “ti ho visto piangere in tv - volevo dirti…” : Sixers eliminati in Gara-7 dei Playoff NBA, Joel Embiid scoppia in lacrime: una piccola fan lo vede in tv e gli scrive una dolce lettera di consolazione Una delle scene più tristi di Gara-7 della semifinale di Conference fra Raptors e Sixers è stata quella che ha ritratto Joel Embiid in lacrime dopo l’eliminazione. Il centro dei Sixers, non al meglio fisicamente per tutta la postseason, non è riuscito a trascinare Philadelphia alla ...

NBA - Embiid in lacrime dopo l’eliminazione dei Sixers : “The Process” subisce un duro colpo [VIDEO] : Joel Embiid ed i suoi Philadelphia 76ers sono stati eliminati dai playoff NBA per mano dei Raptors e di Kawhi Leonard “The Process” si è infranto su Toronto, almeno per questa stagione. L’inconsistenza offensiva di Simmons ed anche la forza dei Raptors e di Kawhi Leonard, hanno provocato l’eliminazione di Philadelphia dei playoff NBA, troppo presto rispetto a quelle che erano le aspettative. I Sixers puntavano ...

Playoff NBA 2019 : il punto della situazione nella Western Conference : Playoff NBA 2019: il punto della situazione nella Western Conference Lo spettacolo dei Playoff NBA nel suo divenire ci conduce verso la fine delle semifinali di Conference. Con Milwaukee già qualificata alle finali e in attesa di quella che si preannuncia una Gara 7 avvincente e appassionante fra Toronto e Philadelphia l’attenzione passa ora alla Western Conference. LEGGI ANCHE: Playoff NBA 2019: il punto della situazione nella ...

Playoff NBA 2019 : il punto della situazione nella Eastern Conference : Playoff NBA 2019: il punto della situazione nella Eastern Conference Siamo arrivati verso la fine delle semifinali di Conference e le sfide sono davvero avvincenti. Su quattro partite, ben tre si prolungheranno a gara 7! L’unica serie “breve” è stata Milwaukee-Boston, dove la squadra del Wisconsin ha distrutto quella del Massachusetts per 4-1. LEGGI ANCHE: Basket, Europe Cup 2019: Sassari trionfa in Coppa NBA Playoff ...