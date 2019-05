Leggere i commenti e scoprire che sulla droga in curva in tanti stanno con De Laurentiis

ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2019) Lo ammettiamo: siamo sorpresi. Piacevolmente. Quando abbiamo lanciatonostra pagina Facebook la notizia del volantino firmato dallaA, tra inon abbiamo trovato le solite offese al nostro indirizzo, a cui siamo purtroppo tristemente abituati. Vi abbiamo invece trovato centinaia dia favore di De. Non che non sapessimo già che esiste una parte cospicua di tifosi che appoggiano le azioni e le esternazioni di De, ma finora si è trattato sempre di una moltitudine silenziosa e invece, finalmente, le loro voci si sono levate altissime per sostenere le dichiarazioni del presidente sullo spaccio nelle curve. Al di là del fatto in sé, nel cui merito non entriamo, questa riscossa della coscienza civile ci ha colpiti. Ci è sembrato chevedano in Deun personaggio capace di reagire, di non abbassare la testa, di non piegarsi ai ...

