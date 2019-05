Lecce, fuori strada durante la notte: Salvatore trovato morto all’alba

(Di martedì 21 maggio 2019) La vittima è il 33enneDe Punzio Morleo. Era uscito di casa per una seratama non era più rientrato. I familiari lo cercavano ma per ore nessuno si è accorto della sua vettura capovolta. L'allarme solo alle prime luci dell'alba ma ormai per il meccanico non c'era più nulla da fare.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...