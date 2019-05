La campagna elettorale fatta con i videogame 

agi

(Di martedì 21 maggio 2019) La relazione tra politici e videogiochi è sempre stata piuttosto difficile. Attaccati per la loro violenza, criticati per la dipendenza che possono provocare sui più giovani, contestati per i loro contenuti, i videogame raramente vengono riconosciuti dagli esponenti della classe dirigente come il media complesso che rappresentano o come un prodotto culturale con la sua dignità. È anche per questo che scoprire come alcuni candidati alle prossime elezioni stiano usando proprio dei videogiochi per promuoversi risulta una novità non da poco. Il primo esempio arriva proprio dall'Italia e dalla città di Bari. Qui il sindaco uscente Antonio Decaro cerca la riconferma il prossimo 26 maggio e, tra le diverse iniziative che ha lanciato per promuovere la sua candidatura, c'è anche la pubblicazione di un videogioco dal titolo “Missione Bari”. Il titolo è scaricabile gratuitamente sugli smartphone ...

CarloCalenda : O ma sei tu il Ministro degli Interni! E ti metti a fare campagna elettorale sui reati che non riesci a prevenire?… - CarloCalenda : È nata Vittoria Maria Centioni la mamma @alecentioni13 sta bene. E ora provate a non votarla!! Una persone capace d… - lucianonobili : “Al fuoco amico che abbiamo subito mentre cambiavamo il Paese, a chi ha lavorato per far perdere il @pdnetwork per… -