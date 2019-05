GM - Debutta la piattaforma digitale di nuova generazione

quattroruote

(Di martedì 21 maggio 2019) La General Motors introduce i dettagli delladedicata ai futuri modelli elettrificati del gruppo. Si tratta di un complesso ecosistema che comprende la tutti i sistemi dedicati alla connettività, alla sicurezza e alla guida autonoma Super Cruise che in futuro caratterizzeranno i modelli di serie. La prima vettura ad essere equipaggiata con questasarà la Cadillac CT5 Model Year 2020, la cui produzione sarà avviata nei prossimi mesi. Entro il 2023 sarà alla base della maggior parte dei modelli del gruppo americano4,5 terabyte di dati ogni ora. Tra le caratteristiche salienti del progetto spicca la capacità di gestire una grande mole di dati. Secondo le informazioni ufficiali il sistema è in grado di processare 4,5 terabyte ogni ora, un valore di cinque volte superiore rispetto a quello attuale. Le vetture saranno infatti in grado di ricevere ...