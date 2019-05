Viola Bologna a The Voice 2019 | chi è | carriera e biografia

Milan-Bologna - la moViola : follia di Paquetà : Si è concluso il match della 35^ giornata del campionato di Serie A, successo del Milan contro il Bologna, fondamentale per la qualificazione in Champions League. Ecco la moviola della partita. Pestone in arrivo nei confronti di Danilo, contatto ritenuto involontario ma pericoloso. Poi è Lyanco a colpire il piede sinistro di Kessie in area anche in questo caso contatto involontario, rimangono dubbi in entrambi i casi. Nella ripresa ...

Milan-Bologna : cronaca - caso Bakayoko e moViola : I rossoneri vincono soffrendo: bufera Bakayoko, follia Paqueta SERIE A MILAN BOLOGNA / Caos, sofferenza e vittoria per il Milan contro il Bologna : finisce 2-1 il Monday Night della 35a giornata di ...

Fiorentina-Bologna 0-0 - muro rossoblù : i Viola non sfondano : Firenze, 14 aprile 2019 " Sotto la pioggia dello stadio Franchi di Firenze, Fiorentina e Bologna non riescono a segnare. Muriel colpisce un palo, Montella esordisce in panchina ottenendo un punto e ...

Fiorentina-Bologna - Cinquini : "Thuram era quasi Viola e la tragedia Galli..." : il 1999: Oreste Cinquini, a sinistra, ai tempi in cui era d.g. del Bologna, con Antognoni, allora n°1 Fiorentina AP 'Di solito chi cambia allenatore riceve una spinta improvvisa. Succederà anche alla ...

Fiorentina - tifosi Viola in sciopero contro il Bologna : Dopo gli ultimi deludenti risultati ed il cambio in panchina, i tifosi della Fiorentina annunciano lo sciopero per la sfida contro il Bologna Lo stadio Artemio Franchi rimarrà vuoto nel primo tempo della sfida tra Fiorentina e Bologna. È questo quanto emerso a seguito della riunione dell’Atf (associazione tifosi fiorentini), che dopo i risultati deludenti maturati dai viola ed il cambio in panchina, ha deciso di prendere una ...