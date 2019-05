Riassunto del daytime di Amici18 del 20 05

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte col recall del finale della puntata di ieri e con due coppie ospiti speciali: Andrea e Teresa e Ivan e Sonia, si prosegue con la discesa di Manuel (Giulia) e di Alessio (Angela); subito dopo la puntata Giulia va a cercare Manuel per cercare di ricucire lo strappo, ma non sembra aria, Manuel è molto arrabbiato per la “limonata” e il ballo di lei con Giulio, tanto più che lei per sbaglio lo ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 17/05 : La puntata di Amici 18 parte con Rafael in studio che sta preparando una coreografia per la Semifinale basata sul film “Ieri, oggi, domani”, con Marcello e gli altri professionisti. Giuliano Peparini propone di far vedere al ragazzo il film per fargli comprendere meglio il senso da dare alla coreografia Anche Vincenzo è in studio per preparare una coreografia nuova. Si sofferma in modo particolare su una presa che inizialmente non gli riesce ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 16/05 : Il daytime di oggi si apre con Rafael che torna dalla sala prove indossando ancora la maglietta “congelato” e scopre da Giordana che il ritorno di Mameli era in realtà uno scherzo organizzato dal cantante con la complicità della Redazione. Alberto, in casetta, si lascia andare e ricorda la nonna morta qualche anno fa con affetto e nostalgia. Dal coinvolgimento emotivo del ragazzo si intuisce che il legame tra i due è stato particolarmente ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Andrea che confessa di aver trascorso una settimana difficile, piena di pensieri sul futuro. Il primo filmato ci racconta delle reazioni delle tre corteggiatrici (entrate ora in studio) all’invito in esterna del tronista, tra loro Muriel, molto infastidita, dà buca ad Andrea e chiede (e ottiene) di poter tornare a casa. Oggi Andrea non fa mistero di essere rimasto deluso dalla ragazza e la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Valentina e Massimiliano che con ogni probabilità non saranno la prossima coppia a uscire dal programma, soprattutto perché lei non sente le farfalle nello stomaco. A Valentina, ormai veterana del programma, non ne va una giusta! Dopo un breve round Tina vs Gemma, ecco una novella coppia formatasi in trasmissione pochi mesi fa, Stefano e Pamela, contenti e sorridenti perché ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 15/05 : Mameli fa uno scherzo alla sua Squadra, in accordo con la produzione, finge che il professor Britti ha voluto la sua riammissione al Serale. Mameli fa inaspettatamente il suo rientro in casetta con una felpa con scritto “Britti”. L’incredula Giordana non sembra prenderla benissimo fino a quando Mameli stesso svela lo scherzo e alla ragazza non resta che fare i complimenti per la riuscita dello stesso. Ieri Rudy Zerbi aveva rinnovato i suoi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 14/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Benny al centro dello studio. C’è una signora che vuole conoscerlo. Entra Grazia, 60 anni di Ladispoli, separata, con 4 figli e 4 nipoti che è attratta da Benny perché lo vede un uomo calmo, sereno, tranquillo e galante quando balla. Ma Benny non è soddisfatto per lui sarebbe addirittura troppo giovane e comunque non fa per lui. Lui vorrebbe un tipo come Barbara ma non ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 14/05 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 di oggi si apre con Giordana che raggiunge Rafael in casetta. Sono contenti di essere in semifinale ma tristi perché sono rimasti solo in due, Giordana non sa più con chi litigare. Poi si mettono a rivivere i momenti della puntata. Poi si mettono a rivivere i momenti della puntata. Umberto torna in casetta per salutare Rafael e Giordana. I professori di canto esprimono i loro giudizi sui cantanti dopo la ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 13/05 : Il Riassunto del daytime di oggi di Amici 18 inizia con l’arrivo degli ospiti della Settima puntata del Serale: Mara Venier, Emma, Luciano Cannito, Veronica Peparini, Charlie Siem, Beppe Vessicchio, Gerry Scotti e Rudy Zerbi esprimono le loro sensazioni. A poche ore dal Serale i ragazzi dicono la loro. Giordana, Rafael e Umberto nella casetta Bianca chiamano Mameli per quello che non sia capisce se sia un saluto o uno scherzo. I componenti ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 13/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne si apre con Gianni che si chiede dove sia Tina visto la cha la sua seduta è vuota. Ma dalla inquadratura la si scorge confusa tra il pubblico con occhiali e parrucca scura. Maria rivela che Gemma ci è rimasta male per le parole di Gianni e Tina che nella scorsa puntata l’hanno ritenuta responsabile della crisi che ha portato Rocco d lasciare il programma. Un video riassume la vicenda e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte con la discesa di due dei corteggiatori di Giulia, i due “amiconi” Manuel e Giulio, si prosegue con le immagini dell’incontro del primo con la tronista, nel quale il ragazzo sfoga il proprio malumore per quanto accaduto nella puntata scorsa tra lei, Giulio e Flavio, ma è un malumore che dura poco, lui le dice che di lei gli piacciono persino i difetti e che si sente a ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 10/05 : Il Riassunto del daytime di oggi di Amici 18 parte con lo scherzo ideato dalla Squadra bianca a Mameli. Giordana e Rafael fanno credere a Mameli di essere stati incaricati di scegliere chi eliminare dal programma tra Umberto e Mameli stesso e guarda caso, scelgono di eliminare proprio Mameli. Il sorpreso cantante sembra credere alla cosa tanto che si appresta a raccogliere le sue cose per andare via finché lo scherzo non viene interrotto. Tutti ...

Riassunto Mentre ero via dell'ultima puntata : Monica finisce in galera - Stefano la perdona : Giovedì sera in prime time su Raiuno è andata in onda la sesta e ultima puntata della fiction Mentre ero via con protagonista Vittoria Puccini. Una serie che ha appassionato un numero vastissimo di spettatori e che ha regalato un bel po' di colpi di scena, al punto che i telespettatori-fan attendevano con trepidazione la messa in onda di questa puntata finale che ha ottenuto un vero e proprio boom di ascolti su Raiuno, arrivando a toccare quasi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 09/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne di oggi parte col consueto ingresso dei tronisti e poi con quello di due corteggiatrici di Andrea, Natalia e Muriel. Per ora non ci sono né Klaudia né Giorgia e Maria spiega che dopo l’abbandono dello studio da parte di una Klaudia arrabbiatissima, la ragazza stessa alla fine della puntata ha raggiunto il tronista in camerino e, come le immagini ci mostrano, “non gliele manda a ...