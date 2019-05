Quanto spendono i partiti su Facebook per elezioni europee 2019 in pubblicità

termometropolitico

(Di lunedì 20 maggio 2019)superinAl primo posto c’è Matteo Salvini, al secondo Silvio Berlusconi e al terzo Roberto Rosso, candidato al consiglio regionale del Piemonte per Fratelli d’Italia. La leader di Fdi, Giorgia Meloni, è solo quarta. Non si tratta di un pronostico in vista del voto del 26 maggio ma della classifica dei singoli candidati che nell’ultimo mese hanno speso di più in inserzioni su. Il social network, infatti, ha reso pubblici gli investimenti dei politici in vista delle, in linea con il suo impegno ad aumentare la trasparenza nella. Attraverso il report della libreria inserzioni di, è possibile consultare la spesa del singolo inserzionista nel periodo di riferimento. Come detto, il leader della Lega conquista il primo posto con uno scarto ...

alex_orlowski : Ecco quanto spendono Salvini e la Meloni solo su Facebook in advert!! Per esperienza diretta i dati sono al ribasso… - GoalItalia : De Laurentiis è un fiume in piena 'La #Juventus ha avuto 75 milioni per lo stadio' 'L'Italia è il paese più corro… - reportrai3 : Nove su dieci non sanno quanto effettivamente spendono per luce e gas, ed è difficile potersi orientare nel mercato… -