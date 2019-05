“Corruzione per rilasciare cittadinanza” a Roma | 6 arresti | 19 indagati Al vertice del

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Un sistema corruttivo perla cittadinanza italiana: sei persone arrestate, 19 indagate in tutto. Questo il risultato dell’operazione coordinata dalla Procura die condatta dagli investigatori della Polizia postale. Sono più di 1500 le pratiche di cittadinanza sospette. Per gli stranieri che avevano ottenuto lo status di cittadino pur non avendone i requisiti, sono già stati firmati i primi decreti di revoca da parte del Presidente della Repubblica. Aldell’organizzazione criminale c’era una dipendente del Dipartimento libertà civili ed immigrazione del Ministero dell’Interno, condannata con rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi di reclusione e alla confisca di 49mila euro. La rete criminale utilizzava il sistema informatico Sicitt del Ministero dell’Interno per istruire le pratiche per concedere la cittadinanza. L’organizzazione ...

amnestyitalia : Daphne Caruana Galizia fu uccisa per aver fatto il suo lavoro di giornalista: denunciare la corruzione nel suo paes… - petergomezblog : Tangenti Milano, indagato Paolo Orrigoni ex candidato sindaco a Varese del cdx. L’accusa per il patron di Tigros: c… - fattoquotidiano : Tangenti Milano, indagato Paolo Orrigoni L’accusa per il patron di Tigros: corruzione ’50mila euro per una variante… -