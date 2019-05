Tudor esalta Rodrigo De Paul | ' Ha fatto quasi la metà dei punti dell' Udinese'

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Nella giornata di ieri, l'ha superato la Spal tra le mura amiche con un sofferto 3-2, nella gara valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. I friulani con questo successo attendono il risultatoa sfida Empoli-Torino, che in caso di mancato successo dei toscano garantirebbe la matematica certezzaa salvezza alla squadra di Igorcon una giornata d'anticipo. Assist e qualità contro la Spal L'era chiamata a ottenere i trecontro la Spal per non rischiare di farsi scavalcare dalle rivali per la salvezza, treche sono arrivati dopo una gara dai due volti, che ha visto i bianconeri impauriti nel finale e con il concreto rischio di pareggiare la gara. Dopo 35 minuti l'era avanti con un sonoro 3-0, grazie alle reti di Samir e alla doppietta del redivivo Okaka, un risultato che lasciava presagire a un match tutto sommato leggero per i ...

