Torino, gattino rimane intrappolato ma nessuno può liberarlo perché palazzo è sotto sequestro (Di domenica 19 maggio 2019) Il gatto si era infilato diversi giorni fa nel palazzo cadendo in uno dei garage sotterraneo da cui però non è più riuscito a uscire. Ora l'intero stabile è sotto sequestro e le entrate sono sigillate per evitare occupazioni abusive così nessuno può intervenire per tirarlo fuori. L'appello: "inviate email alle istituzioni per salvarlo"



