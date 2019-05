Supercoppa Serie C | la Juve Stabia rimonta l' Entella e ottiene un pari insperato

Basket - il programma e le date della stagione 2019-2020. Si parte con la Supercoppa Italiana - la Serie A dovrà finire entro il 12 giugno : La Lega Basket Serie A ha comunicato l’approvazione, in sede di assemblea, delle disposizioni per l’ammissione e la permanenza al massimo campionato per la stagione 2019-2020. E’ stata inoltre approvata la pianificazione per le date della ventura annata, che dipenderà in buona parte anche da alcune disposizioni dettate dalla FIBA. La Federazione internazionale, infatti, ha imposto, non solo all’Italia, di terminare tutte ...

Supercoppa Serie C - l’esito del sorteggio [DETTAGLI] : Si è tenuto poco fa, alla presenza dei club, il sorteggio per la prima giornata del calendario di Supercoppa Serie C. La prima partita, in programma sabato 11 maggio alle ore 20.30, sarà Virtus Entella- Pordenone. Riposa la Juve Stabia. Le altre due gare si disputeranno sabato 18 e 25 maggio. “La Supercoppa è per noi un trofeo importantissimo- dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e colgo l’occasione per dire Grazie, ai tre ...

La Liga ‘segue’ la Serie A - Supercoppa in Arabia Saudita? : Novità importanti per la prossima stagione, dopo l’Italia anche la Spagna pensa all’Arabia Saudita per disputare la Supercoppa. La notizia viene lanciata direttamente da Marca, la federcalcio spagnola sembra intenzionata a seguire il modello dell’Italia. Lo scorso gennaio l’Arabia ha ospitato la partita tra Juventus e Milan, adesso ci sta lavorando anche la Spagna e l’accordo potrebbe arrivare attorno un ...