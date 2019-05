Panchina Juventus | 6 nomi per il dopo Allegri | torna in gioco Zidane

Juventus : Inzaghi e Gasperini in lizza per la Panchina? E Guardiola… : Dopo la scelta della Juventus di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri, la società bianconera cerca il nuovo allenatore per la prossima stagioneJuventus / ALLEGRI / AGNELLI / Inzaghi / Gasperini – Dopo il terremoto di ieri, con la notizia clamorosa del divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus, dopo 5 anni di successi e di qualche delusione, la “Vecchia Signora” del futuro è già partita alla ricerca del nuovo ...

Panchina Juventus - contatti avviati col tecnico italiano : “Lui è la priorità” : Panchina Juventus – La Panchina bianconera sembra essere destinata ad un grande giro di nomi. Il sogno resta Guardiola ma occhio agli outsider. Deschamps e Pochettino sembrano più lontani rispetto a Sarri, che per ingaggio e tempi potrebbe essere il profilo adatto. Se Guardiola ieri si è tirato fuori dalla corsa, il tecnico toscano invece […] More

Panchina Juventus - scambio Allegri-Guardiola : Max incontra il City : Panchina Juventus – Oggi è una data importante per il popolo bianconero, è stata annunciata la fine dell’era Allegri alla Juventus. Il tecnico toscano non sarà più sulla Panchina bianconera il prossimo anno, dopo 5 anni 11 trofei tra cui anche due finali di Champions, Max “abdica”. Si chiuderà al termine di questa stagione dopo […] More

Juventus - Allegri via : corsa a quattro per la Panchina - Inzaghi risale - idea Sarri : Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero attraverso una nota sul suo sito ufficiale, i perché dell’addio verranno spiegati domani in una conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. C’è chi mormora che sia stato il mercato il punto in cui si è arrivati allo strappo con visioni profondamente diverse tra il tecnico, pronto alla rivoluzione con ...

Panchina Juventus - dopo l’addio di Allegri è corsa a tre : Panchina Juventus – dopo il comunicato che ha sancito la fine del rapporto professionale tra Juventus e Massimiliano Allegri, si apre inevitabilmente la corsa all’erede del tecnico pluri-campione d’Italia sulla Panchina della Juve. Panchina Juventus: Pochettino, Guardiola, Conte e… Spalletti? I nomi che circolano in queste ore sono fondamentalmente tre: Pochettino (in uscita dal Tottenham), […] More

Comunicato ufficiale : “Allegri non siederà più sulla Panchina della Juventus” : Con un Comunicato ufficiale diramato dalla società sul suo sito, è stato Comunicato quanto segue:“Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium“.Dunque, salvo clamorosi ...

Panchina Juventus - la bomba di Momblano : “Depositato contratto” : Panchina Juventus – bomba di Luca Momblano, giornalista di TopCalcio24, sulla futura guida tecnica della Juventus. Sarebbe già stato depositato il contratto di un nuovo tecnico. Decisa quindi la sorte di Allegri. Panchina Juventus, Allegri out: le parole di Momblano “Ho lavorato su una notizia che avrebbe del clamoroso: la Juventus avrebbe già depositato presso un istituto […] More

Panchina Juventus - due nomi per il post-Allegri : ecco quali : Panchina Juventus – La stagione sta per terminare e la Juventus, con due titoli su quattro disponibili (Supercoppa italiana e Scudetto) sta già pianificando la prossima annata. Tante sono le cose ancora in ballo per la prossima stagione ma la più importante al momento risulta essere la questione “Panchina”. Il futuro di Allegri verrà deciso […] More

Panchina Juventus : per i bookies Allegri si allontana - più vicino Guardiola : Non si parla ormai d’altro in casa Juve, con lo scudetto già in tasca da tempo è il momento di pensare alla prossima stagione. Tiene sempre banco il futuro di Allegri, tema caldo anche per i bookmakers. Addio del tecnico toscano che, nell’analisi di Sisal Matchpoint, non è poi così lontano dalla realtà, anzi. Nella scommessa su chi sarà il l’allenatore dei bianconeri dopo l’estate, riporta Agipronews, il testa a ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Ranieri sceglie il 4-3-3 con Zaniolo - Nzonzi e Pellegrini. In Panchina De Rossi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Panchina Juventus - tentazione Pochettino : il nome intriga i bookmakers : Per i bookmakers spunta un nome a sorpresa per la Panchina della Juventus: è Mauricio Pochettino uno dei candidati forti per la sostituzione di Massimiliano Allegri in caso di addio. Il tecnico argentino del Tottenham ha annunciato proprio oggi che difficilmente resterà alla guida degli Spurs anche il prossimo anno. Parole che suonano come un addio quelle di Pochettino. La nuova opzione ha intrigato anche i betting analyst, che subito le ...

Panchina Juventus - le richieste di Allegri ad Agnelli aumentano le possibilità di divorzio [DETTAGLI] : Panchina Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus per la Panchina tra voci, conferme e smentite. La certezza al momento è una sola, non è fatta per il ritorno di Antonio Conte come circolato nelle ultime ore, anzi l’ex Nazionale è ad un passo dalla Panchina dell’Inter. In casa Juventus invece la situazione è molto più complicata con una decisione definitiva che non è stata presa, da entrambe le parti. Ma facciamo ...

Juventus - la Panchina di Allegri traballa : atteso vertice con Agnelli - pronto Conte : La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus non è più cosa certa. Anzi, ad oggi sarebbe quasi più clamorosa una sua riconferma. Questo raccontano le voci che arrivano da Torino, confermate dal quotidiano della città, La Stampa, che dà quasi per fatto il ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Nel frattempo Allegri ha diretto normalmente l’allenamento in vista della partita di domenica contro la Roma, mentre il presidente ...