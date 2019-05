Milan | l’orgoglio di Gattuso | “con me sono arrivati i risultati Io ‘bravino’ | mi

sportfair

(Di domenica 19 maggio 2019) Gennarosenza peli sulla lingua dopo la vittoria contro il Frosinone: l’allenatore delmette nero su bianco ie parla di una possibile riconferma Ilsupera 2-0 il Frosinone e aggancia, almeno per qualche ora, la zona Champions League. I rossoneri dovranno aspettare il risultato di Juventus-Atalanta, con i bergamaschi che necessitano di 4 punti nelle ultime due gare per avere la certezza matematica di arrivare in Europa. Intervistato ai microfoni di Sky Sport,ha parlato chiaramente della possibilità di una sua riconferma: “è stata una partita difficile, abbiamo avuto un po’ di paura. Ringraziamo Donnarumma e aspettiamo un risultato positivo della Juventus.state fatte tante chiacchiere negli ultimi mesi, posso piacere o non piacere ma questa squadra ha fatto tanta roba, nell’ultimo anno e mezzo che ho fatto qui i ...

